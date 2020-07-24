BARTIN Kahvehanenin müdavimlerinin hatıraları yaşatılıyor - Son Dakika

Kahvehanenin müdavimlerinin hatıraları yaşatılıyor

BARTIN'ın Amasra ilçesinde kahvehane işleten Hasan Reis, 15 yıl içerisinde mahallesinde vefat eden insanların fotoğraflarını iş yerinin duvarına asarak, mahalle sakinleri ile eski günleri yad ediyor. Amasra Kaleşah Mahallesi'ndeki evinin altında 22 yıl önce kahvehane işletmeye başlayan Hasan Reis (49), 15 yıl önce mahallede yaşayan ve kahvehanenin müdavimlerinden olan komşusunun fotoğrafını iş yerinin duvarına astı. 15 yılda mahallede ölen ve kahvehaneye sürekli gelen 36 insanın fotoğrafları kahvehane duvarında hatıralarıyla yaşıyor. Kahvehaneye gelenler fotoğraflara bakarak kimi zaman hüzünlenip kimi zaman da tanıdıklarının hatıralarını yad ediyor. 55 yıldır mahallede yaşayan ve kahvehaneye gelen Ömer Doğan'ın (77) fotoğrafı ise kahvehanede ayrı bir yere asıldı.

Kahvehane işletmecisi Hasan Reis güzel bir anı olduğunu ifade ederek, 'Bu çok güzel bir anı oluyor. Buraya tatile gelenler çok şaşırıyorlar. Fotoğraf çektiriyorlar. Bununla ilgili de bir esprimiz oldu. Ömer amcamız var bizim, onun fotoğrafını orta duvara astım. O da bana, 'Ben ölmeden benim fotoğrafı vefat edenlerin içine alma? diyerek takıldı. Sonuç olarak güzel olduğunu düşünüyorum" dedi. Mahallede yaşayan Sabri Özengi resimlerin hatırlanması amacıyla kahvehaneye asıldığını belirterek, "Burada resimlerdeki bütün herkesi tanıyoruz. Akrabamız, dedelerimiz, kardeşlerimiz var. Kahvehaneye gelince eski günleri hatırlıyoruz. Ölen birini unutmamak için ey gidi günler diyoruz. Bizim de ölünce buraya fotoğrafımız asılacak diye konuşuyoruz" diye konuştu.