Bartın-Karabük kara yolu kontrollü olarak ulaşıma açıldı - Son Dakika

Sel birikintileri ve molozların kaldırılmasının ardından yapılan dolgu çalışmasıyla yol yeniden ulaşıma açıldı.

Bahçecik mevkisindeki köprü ve menfezlerde dün sel yüzünden oluşan çökme nedeniyle kapanan yolda Karayolları ekipleri çalışma yürüttü.

Bartın 'da sel nedeniyle kapanan Bartın- Karabük kara yolunda ulaşım kontrollü olarak sağlanmaya başladı.

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