Bartın - Karabük karayolundaki heyelanlı bölgede çalışma başlatıldı - Son Dakika
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Bartın - Karabük karayolundaki heyelanlı bölgede çalışma başlatıldı

13.05.2022 10:53

Bartın - Karabük karayolundaki heyelanlı bölgede çalışma başlatıldı Bartın-Karabük kara yolunun Kirazlıkköprü Barajı mevkiinde dağlık alanın dik yamaçlarında oluşan ve çelik ağlara zarar vererek karayolu güvenliğini tehlikeye sokan heyelanlar sonrasında bölgede çalışma başlatıldı.

Bartın - Karabük karayolundaki heyelanlı bölgede çalışma başlatıldı

BARTIN - Bartın-Karabük kara yolunun Kirazlıkköprü Barajı mevkiinde dağlık alanın dik yamaçlarında oluşan ve çelik ağlara zarar vererek karayolu güvenliğini tehlikeye sokan heyelanlar sonrasında bölgede çalışma başlatıldı.

Bartın- Karabük karayolunun 15. kilometresindeki Kirazlıkköprü Barajı mevkiinde dağlık alanın dik yamaçlarında heyelanlar oluştu. Heyelanlar sırasında kopan kaya parçaları çelik perdelerin zarar görmesine neden oldu. Karayolu güvenliğini de tehlikeye sokan bölgede önlemler alınarak çalışma başlatıldı.

Özel donanımlı personeller tarafından zarar gören çelik ağların yenileneceği ve güçlendirileceği çalışmalarda dik yamaçlardan kopan kaya parçaları ve toprak yığınlarının tahliyesi de gerçekleştirilmeye başlandı.

Devam eden çalışmalar nedeniyle Bartın - Karabük karayolunun Kirazlıkköprü mevkiinde ulaşım tek şerit üzerinden sağlanıyor. Çalışmaların yaklaşık 10 gün kadar sürmesi bekleniyor.

Bartın - Karabük karayolundaki heyelanlı bölgede çalışma başlatıldı
Bartın - Karabük karayolundaki heyelanlı bölgede çalışma başlatıldı
Bartın - Karabük karayolundaki heyelanlı bölgede çalışma başlatıldı
Bartın - Karabük karayolundaki heyelanlı bölgede çalışma başlatıldı

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Bartın-Karabük kara yolundaki heyelan bölgesinde güçlendirme çalışması Bartın-Karabük kara yolundaki heyelan bölgesinde güçlendirme çalışması Yaşlı kadının kamyonetin altında kaldığı anlar kamerada Yaşlı kadının kamyonetin altında kaldığı anlar kamerada

Karabük, Bartın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bartın - Karabük karayolundaki heyelanlı bölgede çalışma başlatıldı - Son Dakika


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