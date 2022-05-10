BARTIN-KARABÜK YOLUNDA ONARIM - Son Dakika
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BARTIN-KARABÜK YOLUNDA ONARIM

10.05.2022 13:56

Karabük yolu Kirazlıköprü barajı mevkisinde, geçen haftalarda yaşayan heyelan sonrasında hasar gören çelik tellerin tamiratına başlanıldı.

BARTIN- Karabük yolu Kirazlıköprü barajı mevkisinde, geçen haftalarda yaşayan heyelan sonrasında hasar gören çelik tellerin tamiratına başlanıldı.

Kirazlıköprü barajı mevkisinde yaklaşık bin 600 metrekarelik alanda oluşan toprak kayması nedeniyle güzergahtaki çelik teller yırtılarak, tehlike yaratmıştı. Özel donanımlı personeller 80 metre yüksekliğindeki yamaca tırmanarak, hasar tespit çalışması yaptı. Karayolları'nın 10 gün devam edecek çalışmaları sonucu hasar gören çelik ağlar değiştirilerek, bozulan bölümlere yeniden çelik halka ağlarla örülerek, yola toprak ve kaya düşmesinin önüne geçilecek.

BARTIN-KARABÜK YOLUNDA ONARIM
BARTIN-KARABÜK YOLUNDA ONARIM
BARTIN-KARABÜK YOLUNDA ONARIM
BARTIN-KARABÜK YOLUNDA ONARIM

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Kirazlıköprü Barajı, Karabük, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BARTIN-KARABÜK YOLUNDA ONARIM - Son Dakika


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