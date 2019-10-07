Son Dakika Haberleri: Bartın karadeniz'in rengi değişti
Son Dakika Güncel Bartın karadeniz'in rengi değişti

Bartın karadeniz'in rengi değişti

1 saat önce

Karadeniz'in rengi değiştiBartın'ın Kurucaşile ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından yamaçlardan gelen sular denizin rengini değiştirdi.

Karadeniz'in rengi değişti

Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından yamaçlardan gelen sular denizin rengini değiştirdi.

Kurucaşile'de 2 gündür aralıklarla etkili olan sağanak yağış nedeniyle metrekareye 63 kilogram yağmur düştü. Dağlık alanlarda yağmur nedeniyle Kapısuyu, Aydoğmuş, Çambu ve Çakraz derelerinde yükselme meydana geldi. Derenin sürüklediği odun, toprak ve balçık Karadeniz'e aktı. Irmak ve deniz yüzeyinde kirlilik oluştu. Denizin birçok bölgesine yayılan kırmızı renkli su, vatandaşların ilgisini çekti.

Bartın Irmağı'nın da su seviyesi, yağmurla birlikte yükseldi. Liman bölgesinde geniş su alanının rengi, ırmaktan akan çamurlu su nedeniyle sarıya döndü. Irmak ile denize taşınan atıklar da kıyı bölgelerde kirliliğe yol açtı.

Bartın karadeniz'in rengi değişti

Kurucaşile, Karadeniz, Bartın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 10:39 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Karadeniz derbisinde kazanan Trabzonspor oldu
Müge Anlı'da cinsel içerikli görüntüleri çıkan kadın suskunluğunu bozdu Son Dakika: Bakan Dönmez: Yavuz yeni sondajına başlayacak İran'da, sağlık çalışanlarının kullandığı enjektörle 300 kişiye HIV virüsü bulaştı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2019 12:17:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bartın karadeniz'in rengi değişti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]