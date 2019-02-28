Son Dakika Haberleri: Bartın 'Kaşıkçı Cinayeti Soruşturması' ile Dolandırdı, Polis Yakaldı

Bartın 'Kaşıkçı Cinayeti Soruşturması' ile Dolandırdı, Polis Yakaldı

47 dakika önce

'Kaşıkçı cinayeti soruşturması' ile dolandırdı, polis yakaldıBARTIN'da, 'Kaşıkçı cinayetinde ismin geçiyor', 'FETÖ terör örgütü ile bağlantın var' diyerek soruşturma kapsamında para isteyen telefon dolandırıcısı M.B.(28) yakalandı.

'Kaşıkçı cinayeti soruşturması' ile dolandırdı, polis yakaldı

BARTIN'da, 'Kaşıkçı cinayetinde ismin geçiyor', 'FETÖ terör örgütü ile bağlantın var' diyerek soruşturma kapsamında para isteyen telefon dolandırıcısı M.B.(28) yakalandı.

Bartın Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 76 yaşındaki S.A.'yı arayarak 56 bin TL'sini alan telefon dolandırıcısını yakalamak için çalışma başlattı. Telefon dolandırıcısı başka kişileri de ararken, dolandırıldıklarını anlayan kişiler polise haber verdi. Polis, vatandaşlarla işbirliği yaparak telefon dolandırıcısı ile irtibat sağladı. Vatandaşları telefonla arayarak, "İsminiz Kaşıkçı cinayetinde geçiyor. Suudi Arabistan Konsolosluğu'nda cinayetle ilgili görüntülerin var" ve "FETÖ terör örgütü ile bağlantın var, örgüt kimliğini kullanıyor" diyerek soruşturma kapsamında para isteyen dolandırıcı Ankara'da yapılan operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan M.B.(28) Bartın'a getirildi.

M.B. ifadesinde vatandaşları telefon ile korkutarak paralarını aldığını itiraf etti. Adliyeye sevk edilen M.B. tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 07:07 Kaynak: DHA

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