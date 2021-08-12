Üye Girişi
Son dakika! Kastamonu'da sel sularına kapılan 9 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika! Kastamonu'da sel sularına kapılan 9 kişi hayatını kaybetti

12.08.2021 13:24
Son dakika! Kastamonu'da sel sularına kapılan 9 kişi hayatını kaybetti, System.String[]

Son dakika haberlerine göre Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kastamonu'da sel nedeniyle 9 kişinin hayatını kaybettiğini, Bartın'da kaybolan bir kişiyi arama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kastamonu'da sel nedeniyle 9 kişinin hayatını kaybettiğini, Bartın'da kaybolan bir kişiyi arama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, dün Batı Karadeniz bölgesinde etkili olan aşırı yağışlar sonucu Bartın, Kastamonu ve Sinop'ta sel ve su baskınlarının meydana geldiği hatırlatıldı.

Bartın'ın Ulus ilçesi, Kastamonu'nun Azdavay, İnebolu, Bozkurt, Küre ve Pınarbaşı ilçeleri ile Sinop'un Ayancık ilçesinin selden etkilendiği belirtilen açıklamada, afetin hemen ardından tüm ilgili kurumların personel ve araç desteğiyle tahliye, arama-kurtarma ve müdahale çalışmalarına başladığı belirtildi.

Açıklamada, "Yaşanan sel nedeniyle Kastamonu'da 9 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Bartın'da kaybolan 1 vatandaşımızı arama çalışmaları devam etmektedir." bilgisine yer verildi.

Afetten etkilenen il ve ilçelerde kurulan afet koordinasyon merkezleri ile bölgedeki müdahale çalışmalarının eşgüdüm halinde yürütüldüğü bildirilen açıklamada, Türkiye Afet Müdahale Planı'na göre, afetten etkilenen bölgelerdeki çalışmaların kesintisiz olarak yürütülmesi amacıyla AFAD Başkanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezinin faaliyete geçirildiği, tüm çalışma grupları, üst düzey yönetici ve temsilcilerinin katılımıyla 7 gün 24 saat çalışma esasına göre çalışmaya başlandığı vurgulandı.

Arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Bartın'ın Ulus Akörensöküler köyünde kaybolan kişiyi arama çalışmalarının AFAD, itfaiye, UMKE ve jandarma ekipleriyle sürdürüldüğüne işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sinop'un Ayancık ve Kastamonu Bozkurt ilçelerinde arama ve kurtarma ekipleri tarafından çalışmalar aralıksız devam ettirilmektedir. Samsun, Amasya, Çorum, Çankırı, Karabük, Giresun, Ordu, Tokat, Bolu, Düzce ve Zonguldak valilikleri teyakkuz haline geçirilmiştir. Bölgede yürütülen çalışmalarda AFAD, Genelkurmay Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma, 112, UMKE, Karayolları Genel Müdürlüğü, DSİ, il özel idaresi, İHH ve YEDAŞ personel ve araçları görev yapmaktadır. Bartın'da 237 personel, 1 arama köpeği, 16 araç, 7 ambulans, 1 AFAD mobil koordinasyon tırı, 74 iş makinesi, 1 bot ve 4 motopomp, Kastamonu'da 777 personel, 62 araç, 32 ambulans, 9 helikopter, 1 JİKU, 1 İHA, 1 AFAD mobil koordinasyon tırı, 1 mobil harekat merkezi, 219 iş makinesi, 7 bot ve 11 motopomp, Sinop'ta 585 personel ile 8 helikopter, 80 araç, 1 AFAD mobil koordinasyon tırı, 27 ambulans, 109 iş makinesi, 3 bot ve 2 motopomp ile görev yapılmaktadır."

Açıklamada, bölgedeki mevcut ekiplere destek amacıyla sevk edilen personel ve araç sayılarına ilişkin şu bilgiler paylaşıldı:

"AFAD 65 personel ve 10 araç, Sahil Güvenlik Komutanlığı 17 personel ve 14 bot, Jandarma Genel Komutanlığı 417 personel, 5 arama kurtarma köpeği, 5 kadavra köpeği, 1 mobil mutfak tırı, Emniyet Genel Müdürlüğü 163 PAK personeli, 23 balık adam, 13 bot ve 2 kadavra köpeği, 24 kurbağa adam, 5 personelden oluşan ekip ile 5 bin kişilik yemek kapasiteli mobil mutfak tırı, 25 Büyükşehir/Merkez/İlçe Belediyesi 10 itfaiye ekibi, 27 iş makinesi ve 3 jeneratör, Tarım ve Orman Bakanlığı 8 itfaiye aracı, 10 arazöz, 4 greyder, 4 dozer ve 5 ekskavatör ile DSİ, Karayolları Genel Müdürlüğü ve belediyeler tarafından çok sayıda iş makinesi sevk edilmiştir."

Türk Kızılay tarafından sel bölgelerinde toplam 180 personel ve gönüllü, 9 ikram aracı ve 34 aracın görev yaptığı bildirilen açıklamada, 1500 sıcak yemek, 4100 kumanya, 4 bin 250 ikramlık malzeme, 3 bin 350 içecek ve 86 bin 418 litre su dağıtımı yapıldığı ifade edildi.

Bölgede tahliye çalışmaları devam ediyor

Bartın'ın Ulus ilçesinde sel sonrası 323 afetzedenin güvenli bölgelere tahliye edildiği bilgisi verilen açıklamada, Kastamonu'da da toplam 285 kişinin tahliye edildiği aktarıldı.

Sinop'un Ayancık ilçesi ve mahallelerinden 302 afetzedenin 2 helikopter aracılığıyla tahliye edildiği bildirilen açıklamada, helikopter ve bot vasıtasıyla tehlikeli bölgelerde bulunan afetzedelerin güvenli bölgelere tahliye edildiği vurgulandı.

Açıklamada, barınma, enerji ve altyapı çalışmalarına ilişkin şu bilgiler verildi:

"Kastamonu'da acil barınma ihtiyacının karşılanması için öğrenci yurtlarında 3 bin 577 kişilik kapasite ayrılmış olup, 446 vatandaşımıza barınma hizmeti sunulmaktadır. Sinop'ta acil barınma ihtiyacının karşılanması için öğrenci yurtlarında 2 bin 733 kişilik kapasite ayrılmış olup, 142 vatandaşımıza barınma hizmeti sunulmaktadır. Kastamonu'daki olası barınma ihtiyaçlarını karşılamak üzere 160 çadır, 480 battaniye, 480 yatak, 480 nevresim seti ve 51 mutfak seti bölgeye sevk edilmiştir. Sinop Ayancık ilçesine Sinop destek depodan 100 battaniye gönderilmiştir. Ankara'dan Kastamonu'ya sevk edilen 4 WC konteyneri bölgeye ulaşmıştır.

Bartın genelinde 3 köye, Kastamonu genelinde 183 köye ve Sinop'ta 88 köye elektrik verilememektedir. Kastamonu'ya Samsun AFAD'dan 1 mobil enerji aracı bölgeye sevk edilmiştir. Sinop'taki çalışmalarda kullanılmak üzere Samsun'dan jeneratör sevk edilmiştir. Kastamonu Bozkurt ilçesinde meydan aydınlatması ve kurulması planlanan seyyar hastane için 3 adet 400 kVA jeneratör sahada aktif durumdadır. Sinop merkezde 37 jeneratör hazırlanmıştır, 9'u Ayancık ilçesine ulaştırılmıştır."

Açıklamada, Kastamonu'da yağışlar nedeniyle Çatalzeytin Köprüsü, Küre İkiçay Köprüsü ve Azdavay Köprüsü'nün yıkıldığı, Valay-1 Köprüsü'nün ayaklarında ve Kanlıçay Köprüsü'nün yaklaşım dolgularında hasar meydana geldiği, söz konusu bölgelerde yolun trafiğe kapatıldığı bildirildi.

Bartın'da yağışlar nedeniyle Kavlakdibi Köprüsü ve Kumluca 2 köprüsünün yıkıldığı aktarılan açıklamada, Sinop'ta İkisu Köprüsü'nde hasar meydana geldiği, Çatalzeytin-Türkeli yolu ile Türkeli-Erfelek-Sinop yolu ve Ayancık-Sakızyolu'nun meydana gelen hasarlar nedeniyle trafiğe kapatıldığı kaydedildi.

Kastamonu ve Sinop havalimanları, bölgedeki demiryolu hatları ile kıyı yapılarında ulaşımı etkileyen sorun bulunmadığı ifade edildi.

Kastamonu Devrekani ve Azdavay'a, Bartın Abdipaşa'da Derecik, Ulupınar ve Kadıoğlu, Karadiken ve Yeşilpazar mahalleleri ile Sinop Ayancık'ta Cevizli ve Türkeli'ne su verilemediği, sorunun giderilmesi için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Haberleşme çalışmaları

Kastamonu ve Sinop'ta bazı bölgelerde mobil şebeke kapsama sorunu yaşandığı bildirilen açıklamada, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı aracılığıyla bölgeye ilave mobil baz istasyonu takviyesi sağlandığı kaydedildi.

Yağışların akşam etkisini kaybetmesi bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre ise 11 Ağustos'ta Bartın Ulus'a 90 mm, Kastamonu Küre'ye 198 mm, Pınarbaşı'na 167 mm, Azdavay'a 145 mm, İnebolu'ya 123 mm, Abana'ya 122 mm, Bozkurt'a 117 mm, Sinop merkeze 83,8 mm, Ayancık'a 240,5 mm, Boyabat'a 76,6 mm, Dikmen'e 54 mm, Erfelek'e 78,6 mm, Gerze'ye 72,4 mm, Merkeze 83,8 mm, Türkeli'ne de 88,8 mm yağış düştüğü bildirildi.

Açıklamada, "Karadeniz Bölgesinde etkili olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların bölgenin kıyı kesimleri ile Karabük ve Kastamonu çevrelerinde kuvvetli, Bartın, Kastamonu'nun kuzey ilçeleri, Sinop, Samsun kıyıları ve Ordu çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması beklenmektedir. Yağışların 12 Ağustos Perşembe günü 18.00 civarında bölgede etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Gelişmeler takip edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

Son dakika! Kastamonu'da sel sularına kapılan 9 kişi hayatını kaybetti

Kastamonu, Bartın, Sinop, Sel, 3. Sayfa, Toplum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Kastamonu'da sel sularına kapılan 9 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Lukaku, Chelsea'de! Maviler, yıldız golcünün bonservisi için Inter'e 115 milyon euro ödedi 20:04 Lukaku, Chelsea'de! Maviler, yıldız golcünün bonservisi için Inter'e 115 milyon euro ödedi Fatih Terim'den Diagne ve Feghouli sürprizi! Galatasaray'ın Avrupa'daki kaderini belirleyecek maçta ilk 11'ler belli oldu! 19:39 Fatih Terim'den Diagne ve Feghouli sürprizi! Galatasaray'ın Avrupa'daki kaderini belirleyecek maçta ilk 11'ler belli oldu! Diyarbakır'da ormanlık alanı yakmaya kalkışan 4 çocuk şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi 19:32 Diyarbakır'da ormanlık alanı yakmaya kalkışan 4 çocuk şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi
DSÖ aylardan beri süren araştırmasının ilk sonuçlarını yayınladı: Koronavirüsü yayan ilk kişi Wuhan'daki laboratuvardan bir çalışan 19:06 DSÖ aylardan beri süren araştırmasının ilk sonuçlarını yayınladı: Koronavirüsü yayan ilk kişi Wuhan'daki laboratuvardan bir çalışan İstanbul'un göbeğinde yabancı uyruklu bir kişi evinde başı kesilmiş halde bulundu 17:43 İstanbul'un göbeğinde yabancı uyruklu bir kişi evinde başı kesilmiş halde bulundu Suriyeli grup ile çıkan kavgada çekildiği öne sürülen görüntü tartışma yarattı! Gözler emniyetin yapacağı açıklamada 16:36 Suriyeli grup ile çıkan kavgada çekildiği öne sürülen görüntü tartışma yarattı! Gözler emniyetin yapacağı açıklamada
Sağlık Bakanı Koca'nın aşı olmayanlara kısıtlama geleceğini sinyalini vermesi infial yarattı! Sosyal medyada istifası istendi 16:17 Sağlık Bakanı Koca'nın aşı olmayanlara kısıtlama geleceğini sinyalini vermesi infial yarattı! Sosyal medyada istifası istendi Son Dakika: Kastamonu'da yaşanan sel felaketinde ölü sayısı arttı! Hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi 15:19 Son Dakika: Kastamonu'da yaşanan sel felaketinde ölü sayısı arttı! Hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi

Son Dakika Haberleri
17:13 Ciğerleri patlayan 25 keçi ölüme sürüklendi
17:11 Altının standart kilogramı 482 bin 120 liraya yükseldi
17:04 Süper Lig'in ilk haftasında karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu! Fenerbahçe taraftarı büyük tepki gösterdi
17:00 Son Dakika: Yağışın etkili olduğu Karadeniz'e Bakan Pakdemirli'den uyarı! Yarın ve cumartesi ağır yağış olacak, meteorolojik risk devam ediyor
16:35 Suriyeli grup ile çıkan kavgada çekildiği öne sürülen görüntü tartışma yarattı! Gözler emniyetin yapacağı açıklamada
16:17 Sağlık Bakanı Koca'nın aşı olmayanlara kısıtlama geleceğini sinyalini vermesi infial yarattı! Sosyal medyada istifası istendi
16:10 Son Dakika: Koronavirüs risk haritasında Antalya, Denizli, Tunceli ve Giresun mavi kategoriye geçti
16:06 Tercihi Türk doktorlar oldu! Oyuncu Michele Morrone, meme ucu operasyonu için bıçak altına yatacak
15:57 Temsilcilerimiz tur için mücadeleye başlıyor! İşte Galatasaray, Trabzonspor ve Sivasspor'un maçlarını yayınlayacak kanallar
15:26 Hükümetin memurlar için önerdiği zam teklifine sosyal medyada tepki yağıyor
Son Dakika: Türkiye'de 12 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 138 kişi vefat etti, 22 bin 261 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 12 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 138 kişi vefat etti, 22 bin 261 yeni vaka tespit edildi         
20:31
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu iddiaları paylaşımlara devam ediyor! Bu kez süper mini şortuyla poz verdi Survivor Aleyna Kalaycıoğlu iddiaları paylaşımlara devam ediyor! Bu kez süper mini şortuyla poz verdi         
20:00
Berdan Mardini'yi boşanma aşamasında aldatan Fatoş Yelliler, Berdan Mardini'yi boşanma aşamasında aldatan Fatoş Yelliler, "Utan" yorumuna ateş püskürdü         
19:33
16 yaşındaki gencin dertlerini dinleyen Akşener duygulandı: Hepimizi utandırdın 16 yaşındaki gencin dertlerini dinleyen Akşener duygulandı: Hepimizi utandırdın         
19:17
MetroPoll'un göçmen anketinden sürpriz sonuç! AK Parti ve MHP'liler 'tamamen kapatılmalı' cevabı verdi MetroPoll'un göçmen anketinden sürpriz sonuç! AK Parti ve MHP'liler 'tamamen kapatılmalı' cevabı verdi         
17:51
Ciğerleri patlayan 25 keçi ölüme sürüklendi Ciğerleri patlayan 25 keçi ölüme sürüklendi         
17:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dikkat çektiği sınırımızdaki duvar görüntülendi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dikkat çektiği sınırımızdaki duvar görüntülendi         
16:29
Marketlerde fark yaratacak yenilik! Yılbaşından itibaren plastik, karton ve cam atıklar paralı oluyor, iade eden parasını geri alabilecek Marketlerde fark yaratacak yenilik! Yılbaşından itibaren plastik, karton ve cam atıklar paralı oluyor, iade eden parasını geri alabilecek         
15:59
Altındağ'da çıkan kavgada Emirhan'ı öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan zanlı: Çok pişmanım Altındağ'da çıkan kavgada Emirhan'ı öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan zanlı: Çok pişmanım         
15:14
Devlet desteği ile karpuzdan cips yapıp dünyaya pazarlamaya başladı Devlet desteği ile karpuzdan cips yapıp dünyaya pazarlamaya başladı         
15:07
Popstar yarışmasında ünlenen Mehtap pavyonda yaşadıklarını anlattı: Kızları yan yana yatırıyorlardı Popstar yarışmasında ünlenen Mehtap pavyonda yaşadıklarını anlattı: Kızları yan yana yatırıyorlardı         
15:04
Yıldırım çarpmasını ineğe tutunarak önledi Yıldırım çarpmasını ineğe tutunarak önledi         
14:43
ABD Başkanı Joe Biden'a oğlundan büyük şok! Hunter Biden'ın bir hayat kadınıyla skandal görüntüleri ortaya çıktı ABD Başkanı Joe Biden'a oğlundan büyük şok! Hunter Biden'ın bir hayat kadınıyla skandal görüntüleri ortaya çıktı         
13:56
Nurgül Yeşilçay yeni filmi için sarışın oldu Nurgül Yeşilçay yeni filmi için sarışın oldu         
12:26
Cinsel istismara uğradığı belirterek intihar eden Eda Nur olayında sanığın mesajları ortaya çıktı: 2 kişi gelecek, aralarından seçeriz Cinsel istismara uğradığı belirterek intihar eden Eda Nur olayında sanığın mesajları ortaya çıktı: 2 kişi gelecek, aralarından seçeriz         
09:07
Deniz Akkaya'dan skandal açıklamalar: Çirkin ve şişman insanlarla görüşmek istemiyorum Deniz Akkaya'dan skandal açıklamalar: Çirkin ve şişman insanlarla görüşmek istemiyorum         
08:31
GS Espor Akademi Koçu Chonocleas: Takım olarak oynamayı başaramadık GS Espor Akademi Koçu Chonocleas: Takım olarak oynamayı başaramadık         
15:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2021 20:44:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika! Kastamonu'da sel sularına kapılan 9 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement