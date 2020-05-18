Bartın katı atık düzenli depolama tesisinde yer teslimi yapıldı - Son Dakika

Bartın'da Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi yapım ihalesinin ardından müteahhit firmaya yer teslimi yapıldı.



AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, 17 Mart tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İller Bankası Genel Müdürlüğü Yatırım Koordinasyon Başkanlığınca Ankara'da gerçekleştirilen ve 24 firmanın katıldığı Bartın Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi Yapım İhalesinin ardından 14.05.2020 tarihinde müteahhit firmaya yer tesliminin yapıldığını söyledi.



Milletvekili Tunç, "İnkumu tepesini çöp yangını ve çöp kokusundan kurtarılacak Bartın İli Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi Yapım İşi ihalesini 24 firma içinden 38 milyon 998 bin 473 TL teklifle kazanan müteahhit firma yetkilileri ile İller Bankası ve Bartın Mahalli İdareler Birliği yetkilileri arasında yer teslimine dair imzalar atıldı. Hayırlı Olsun." dedi. - BARTIN