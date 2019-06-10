Son Dakika Haberleri: BARTIN Kaybolan köpeği Bartın'da bulundu
Son Dakika Güncel Haber

BARTIN Kaybolan köpeği Bartın'da bulundu

4 saat önce

Kaybolan köpeği Bartın'da bulunduZONGULDAK'ta 1 hafta önce kaybolan köpeğin Bartın'da sahipleri tarafından bulunması duygusal anların yaşanmasına neden oldu.

Kaybolan köpeği Bartın'da bulundu
ZONGULDAK'ta 1 hafta önce kaybolan köpeğin Bartın'da sahipleri tarafından bulunması duygusal anların yaşanmasına neden oldu.
1 hafta önce Zonguldak'ta yaşayan bir aile tarafından sahiplenilen sokak köpeği evin önünden kayboldu. Sosyal medya üzerinden köpeğinin kaybolduğunu duyuran aileye Bartın'dan sevindirici bir haber geldi. Köpeğin Kemerköprü Mahallesi'ndeki bir restoranın önünde yattığı haberini alan aile apar topar Bartın'a geldi. Köpeği gördüğü yeri gösteren kişi cep telefonu ile aile ve köpeğin buluşma anını görüntüleyip, sosyal medyada paylaştı. 'Leo' isimli köpeğin sahiplerini gördükten sonra büyük heyecan yaşadığı dikkat çekerken, izleyenler ise duygusal anlar yaşadı.
BARTIN Kaybolan köpeği Bartın'da bulundu
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 08:34 Kaynak: DHA
Zonguldak, Bartın, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Deniz Akkaya, kızıyla mayolu fotoğrafına gelen yorumları ifşa etti Canlı yayın için İsmail Küçükkaya'nın seçilmesi sosyal medyayı salladı Zonguldak'ta festivale 'harekat' iptali Emre Belözoğlu'na fırça uzatan kişinin Corentin Siamang olduğu iddia edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.6.2019 00:55:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: BARTIN Kaybolan köpeği Bartın'da bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]