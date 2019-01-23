Bartın Kaza Anı Güvenlik Kameralarına Yansıdı
7 dakika önce
Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdıBartın'da, arkadaşının arızalanan otomobilini iten Tanju Kalaycı'ya (31), arkadan gelen başka otomobil hızla çarpması güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı Bartın
'da, arkadaşının arızalanan otomobilini iten Tanju Kalaycı'ya (31), arkadan gelen başka otomobil hızla çarpması güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde arıza yapan otomobili celbe çektikten sonra hızlı gelen aracın duran otomobile çarpma anı yer aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 10:27 Kaynak: DHA
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