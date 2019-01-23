Son Dakika Haberleri: Bartın Kaza Anı Güvenlik Kameralarına Yansıdı

Bartın Kaza Anı Güvenlik Kameralarına Yansıdı

7 dakika önce

Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdıBartın'da, arkadaşının arızalanan otomobilini iten Tanju Kalaycı'ya (31), arkadan gelen başka otomobil hızla çarpması güvenlik kameralarına yansıdı.

Bartın Kaza Anı Güvenlik Kameralarına Yansıdı, System.String[]
Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı

Bartın'da, arkadaşının arızalanan otomobilini iten Tanju Kalaycı'ya (31), arkadan gelen başka otomobil hızla çarpması güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde arıza yapan otomobili celbe çektikten sonra hızlı gelen aracın duran otomobile çarpma anı yer aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 10:27 Kaynak: DHA

Bartın, Güncel
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