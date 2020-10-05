- Bartın kestanesi pazardaki yerini aldı

BARTIN - Bartın'da başlayan kestane hasadı yüzlerce aile için geçim kaynağı oluyor. Köylüler tarafından oldukça zor şartlar altında toplanan kestaneler iriliğine ve kalitesine göre kilosu 10 ila 30 TL arasında satışa sunuluyor.

Lezzeti ile nam salan Bartın kestanesinde hasat dönemi başladı. Köylüler kestane ağaçlarının olduğu ormanlık alanlara sabahın ilk ışıklarıyla birlikte giderek gün boyunca kestane topluyor. Toplanan kestanelerin bir kısmı toptancılara satılırken bir kısmı ise kent merkezinde kurulan pazarlarda satışa sunuluyor.

"Tane tane toplanıyor"

Kestane ağaçlarının yoğun olduğu ormanlık alanlara giden vatandaşlar ağaçlardan dökülen kestaneleri tek tek topluyor. Kestane taneleri; ağaç dalları, kuru yapraklar, dikenli bölgeler arasında yapılan titiz arama çalışmaları sonucu bulunuyor.

"Dokuma yöntemi de kullanılıyor"

Kestane toplama amacıyla ormana giden vatandaşların çoğunluğu ağaçlardan dökülen kestaneleri toplarken bazı vatandaşlar ise metrelerce yükseklikteki ağaçlara çıkıp sırık diye tabir edilen ince ve uzun dallarla dokuma yapıyor. Dokuma sırasında dökülen kestaneler ise yerden toplanıyor.

"5 kilo kestaneyi toplamak gün boyunca sürüyor"

Ormanlık alanda yapılan kestane toplama işi sabahın erken saatlerinde başlayıp gün kararana kadar devam ediyor. Geçimlerini kestane toplayarak sağlayan vatandaşlar yanlarında getirdikleri yiyecekleri verdikleri öğlen molasında yedikten sonra kaldıkları yerden toplama işlemine devam ediyor. Kestane toplama işinde gün boyu çalışan bir kişi ortalama 5 kilo kestane topluyor.

"Merak ve yemek için toplayanlarda var"

Kestane ormanlarına hobi amaçlı kestane toplamak için gelen insanlarda yer alıyor. Ormanlık alana aileleriyle birlikte gelen vatandaşlar hem orman havası alıyor hem de orman içinde gün boyu vakit geçirerek yiyecekleri kadar kestane topluyor.

Kestane bahçeleri de ek gelir oluşturuyor

Ormanlık alanlardaki kestane ağaçlarının yanı sıra şahıs arazilerindeki kestane ağaçlarında da hasat dönemi başladı. Arazilerinde kestane ağacı olan köylüler bu ağaçlardaki kestaneleri dokuma ve yerden toplama yöntemi ile toplayarak satışa sunuyor. Kestane bahçeleri olan köylüler hasadını yaptıkları kestaneleri satarak aile ekonomilerine ek gelir sağlıyor.

Bartın'da kestane toplama işinin en yoğun gerçekleştiği alanlardan biri olan Ahatlar tepesinde kilometreleri bulan araç konvoyları oluşuyor. Kestane toplamak için bölgeye gelen yüzlerce kişi tarafından yol kenarına sıra sıra park edilen araçlar ilginç bir görüntü oluşturuyor.

Ormanlık alanda kestane toplayan vatandaşlardan Mustafa Kocaman kestane toplamanın oldukça zor bir iş olduğunu söylerken, "Kestane toplamak gerçekten zor. Kolay bir iş değil. Tabi ki uğraşıyorsun. Çalıların arasından çıkarıyorsun. Sabah sekizden beri ancak kendimize yetecek kadar bulduk." dedi.

Stres atmak hem de orman havası almak için kestane toplamaya geldiklerini söyleyen Şenol Arslan da, "Stres atmak hem de orman havası almak için geldik. Birazda kestane bulabilirsek bizim için daha iyi olan bir şey. Bu da bizim Bartın'ımızda var. Var olan bir şey. Yiyecek kadar bulduk bakalım." şeklinde konuştu.

Uzak yerlerden gelenlerde oluyor

Kestanenin bölge halkı için önemli bir geçim kaynağı olduğunu kaydeden Erdaim Kaba kestane toplamanın oldukça zor olduğuna dikkat çekerek, "Ormana çıktıktan sonra kestane toplamaya başlıyoruz. Buranın halkı da köylüsü de topluyor. Merkezden olduğu gibi uzak yerlerden gelenlerde oluyor. Vatandaşların birazı bununla geçimini sağlıyor. Yağ, tuz parası, evine ekmek götürüyor. Kolay bir iş değil yani. Kestane toplamak o kadar zor ki bunun içine girip de toplamasını yapan kişi bilir yani." dedi.

Çocuklarının okul masraflarını karşılıyorlar

Kendine ait kestane bahçeleri olan Mustafa Akça ise yöre köylülerinin kışlık ihtiyaçlarını kestane satışından karşıladıklarını, toplanan kestanelerin başta Ankara ve İstanbul gibi büyükşehirlere gönderildiğini söyleyip, "Yöre köylüleri kışlık ihtiyaçlarını kestanenin satımından karşılıyorlar. Örneğin okulların açılmasına denk geliyor dar gelirli aileler çocuklarının okul masraflarını karşılıyorlar. Bazıları yeme amaçlı topluyor. Genellikle ticari amaçlı geçim kaynağına çok faydası olan bir ürün bir bitki. Türkiye'nin hemen hemen her ilinde ilçesinde kestane gidiyor ama yoğunluk olarak Ankara ve İstanbul. Simidin satıldığı gibi kestanenin de büyükşehirlerde Ankara, İstanbul, İzmir, Eskişehir gibi yerlerde kestane kebabının bilhassa satılmasına izin verilmesinde biraz daha ılımlı olurlarsa bölge halkına yansıyacaktır belediye başkanlarının oradaki iyimserliği." İfadelerini kullandı.