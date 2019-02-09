Son Dakika Haberleri: Bartın Köpeklerin Saldırdığı Karaca Tedavi Edildi

Bartın Köpeklerin Saldırdığı Karaca Tedavi Edildi

1 saat önce

Köpeklerin saldırdığı karaca tedavi edildiULUS(Bartın), (DHA)-BARTIN'ın Ulus ilçesinde köpeklerin saldırısı sonucu yaralanan karaca, köylüler tarafından kurtarıldı.

Köpeklerin saldırdığı karaca tedavi edildi

ULUS(Bartın), (DHA)-BARTIN'ın Ulus ilçesinde köpeklerin saldırısı sonucu yaralanan karaca, köylüler tarafından kurtarıldı. Tedavisi yapılan karaca doğaya salındı.

Ulus'a bağlı Ulukaya köyünde ormanlık alanda köydeki köpeklerin saldırması sonucu tellere takılarak yaralanan karaca, köyün yakınında bulundu. Köylüler, köpeklerden kurtardıkları karacayı ayaklarını bağlayarak, sakinleştirmeye çalıştı. Köylüler, karacanın yağmurda ıslanmaması için şemsiye tuttu. Köylülerin haber verdiği Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri, karacayı teslim alarak kent merkezindeki veteriner kliniğine götürdü. 9 aylık karacanın boynuzlarında yaralanma ve karın altında kesikler tespit edildi. Veteriner hekim Tolga Kandıralı'nın tedavisinin sonrasında karaca doğaya salındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 04:42 Kaynak: DHA

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