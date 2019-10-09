Son Dakika Haberleri: Bartın köpeklerin saldırdığı karacayı, süpürge ile kurtardı
Son Dakika Güncel Bartın köpeklerin saldırdığı karacayı, süpürge ile kurtardı

Bartın köpeklerin saldırdığı karacayı, süpürge ile kurtardı

6 dakika önce

Köpeklerin saldırdığı karacayı, süpürge ile kurtardıBartın'da, Mustafa Saklı (60) karacaya saldıran köpekleri süpürge ile kovalayarak hayvanı kurtardı.

Köpeklerin saldırdığı karacayı, süpürge ile kurtardı

Bartın'da, Mustafa Saklı (60) karacaya saldıran köpekleri süpürge ile kovalayarak hayvanı kurtardı.

Bartın Sipahiler Köyü Ihlamur Mahallesi'nde oturan Mustafa Saklı, sabah namazına kalktığı sırada köpeklerin sesini duydu. Eşiyle birlikte dışarıya çıkan Mustafa Saklı, köpeklerin bir karacaya saldırdığını gördü. Mustafa Saklı, karacayı köpekleri ağzında görünce süpürgeyi alarak köpeklerin üzerine doğru koştu. Mustafa Saklı süpürge ile köpekleri kovalarken, yaralanan karacanın ayaklarını iplerle bağlayarak durumu Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne bildirdi. Veteriner hekim Tolga Kandıralı, köye gelerek, boynundan yaralanan karacanın ilk müdahalesini yaptı. 3 yaşındaki dişi karaca tedavisinin ardından doğaya salındı.

Mustafa Saklı köpek seslerini duyarak dışarı çıktığını belirterek, Evimizin bahçesinde bir karacanın köpekler tarafından boğulduğunu gördük. Hemen koştuk, köpekleri süpürgelerle vura vura kovaladık ve karacayı kurtardık. 2 dakika daha geç kalsaydık karaca ölürdü. Sonra karacayı bağladık, Doğa Koruma Milli Parklar ekiplerine haber verdik. Onlarda ilk müdahalelerini yaptı. Teşekkür ediyoruz. dedi.

Bartın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Ahat Deliorman, Mustafa Saklı bize haber verdi. Köpekler karacaya saldırmış, veteriner hekimimizle tedavisini yaptık. Vatandaşlarımızdan bu konuda duyarlı olmalarını rica ediyoruz. Mustafa beye de bu duyarlı davranışından dolayı teşekkür ederiz. diye konuştu.

Bartın köpeklerin saldırdığı karacayı, süpürge ile kurtardı

Bartın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 12:42 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Türkiye endişelerinde haklı
Trump-Erdoğan görüşmesini dinleyen ABD'li yetkili: Başkan Trump omurgasız Apple, iPhone 11'lerin Türkiye satış fiyatlarını açıkladı Milli Savunma Bakanı Akar: İntikaller, hazırlıklar sürmekte

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2019 12:48:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bartın köpeklerin saldırdığı karacayı, süpürge ile kurtardı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]