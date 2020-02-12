Bartın kozcağız deresi taştı, yol ulaşıma kapandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bartın kozcağız deresi taştı, yol ulaşıma kapandı - Son Dakika

Bartın kozcağız deresi taştı, yol ulaşıma kapandı

6 saat önce

Kozcağız Deresi taştı, yol ulaşıma kapandıBARTIN'ın Kozcağız beldesinde etkili olan yağmur Kozcağız Deresi'nin taşmasına neden oldu.

Kozcağız Deresi taştı, yol ulaşıma kapandı

BARTIN'ın Kozcağız beldesinde etkili olan yağmur Kozcağız Deresi'nin taşmasına neden oldu. Dere kenarındaki Kozcağız- Kumluca yolu, su altında kalarak, ulaşıma kapandı.

Kentte devam eden kar yağışının sonrasında dün gece etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Metrekareye 24,5 kilogram yağış düştü. Yüksek kesimlerdeki karları eriten yağmur, Bartın Irmağı'nın kolu olan Kozcağız Deresi üzerinde Kozcağız Barajı'nın inşa edildiği alanda taşkına yol açtı. Dere kenarındaki Kozcağız-Kumlucu beldeleri arasında ulaşımı sağlayan yol, su altında kaldı. Yaklaşık 100 metrelik bölümü suyla kaplanan yol, ulaşıma kapandı. Jandarma ekibi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri yolda önlem alarak, sürücüleri alternatif yollara yönlendirdi.

Arıt deresinin taşması nedeniyle Kabagöz, Akçalı, Tabanözü, Epçiler Hasanlar Alibaş ve Sipahiler köyüne giden köprüler sular altında kalırken, vatandaşlar alternatif yollara yönlendirildi. Bartın kent merkezinden geçen ırmağın debisinin yükselmesi nedeniyle Çağlayan Piknik alanı sular altında kaldı. Piknik alanı girişine şerit çekilerek, araç ve yaya geçişine kapatıldı.

Bartın kozcağız deresi taştı, yol ulaşıma kapandı

Kozcağız, Kumluca, Bartın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 10:32 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Inter, Donnarumma için kesenin ağzını açtı
Buca'da boş damacananın içine idrarını yaptığı iddia edilen su kuryesi, savcılıkta ifade verdi YTÜ'lü öğrencilerden Bedri Gencer'e tepki: Bizim hocamız olamaz Ekrem İmamoğlu FETÖ'cü danışman iddialarına yanıt verdi: AK Parti döneminde de çalıştı

Son Dakika Haberleri
16:46 Kuruluş Osman kadrosunu güçlendiriyor! 3 yeni isim daha katıldı
15:33 Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Cem Yılmaz, Defne Samyeli'yle ilgili paylaşımlarını silemedi
15:08 10 Burda AVM'de Şubat sahnesi eğlence dolu
14:43 Kaan Yıldırım'la aşk yaşadığı söylenen Hadise, haberlere sessiz kalıp Reynmen'in şarkısını söyledi
16:01 Volkan Konak'ın vasiyetini anlattı: Beni yakıp küllerimi Karadeniz'in üzerinden savurun

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2020 16:59:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bartın kozcağız deresi taştı, yol ulaşıma kapandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]