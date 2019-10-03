Bartın küre dağları milli parkı'nda sonbahar güzelliği

Küre Dağları Milli Parkı'nda sonbahar güzelliği

Bartın ile Kastamonu sınırları içerisinde yer alan Küre Dağları Milli Parkı, sonbaharın güzelliklerini yansıtmaya başlarken, doğa tutkunları ormanda yürüyüşe çıkarak zaman geçiriyor. Milli park, foto safari için yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası haline geldi.

Küre Dağları Milli Parkı her mevsim doğal güzellikleriyle ilgi görüyor. 2000 yılında milli park ilan edilen 37 bin 753 hektar alana sahip Küre Dağları Milli Parkı, 2012'de 'Korunan Alanlar Ağı Parkları (PAN Parks) sertifikasına sahip milli park olarak ilan edilerek, Avrupa'nın çok özel 13 noktasından biri seçildi. Geçen mayıs ayında merkezi Avusturya'da olan 'European Wilderness Society' tarafından 'Platin Yabanıl' sertifikasına layık görüldü. Özellikle sonbaharda ayrı bir güzelliğe bürünen milli park, doğaseverleri büyülüyor. Sarı ve yeşilin her tonunu içinde barındıran milli park, sonbaharda özellikle fotoğraf tutkunlarının akınına uğruyor. Doğa tutkunları, Küre Dağları'nda yürüyüşe çıkarak doğanın keyfini çıkarıyor. Sonbaharın en güzel renklerini milli parkın Zoni Yaylası ve Karadere çayırları ile Büyük ve Küçük Küre geçişleri, Kerpiçli, Göksu köyleri, Drahna Vadisi, Armutlu çayırı ve Kemerli mağarasındaki manzaralar herkesi mest ediyor. Özellikle hafta sonları çok sayıda doğasever foto safari için milli parka gelerek, eşsiz doğanın güzelliklerini ölümsüzleştiriyor.

Küre Dağları Milli Parkı Müdürü Ali Bozkurt, Küre Dağları Milli Parkı'nı ziyaret etmeye gelen yerli ve yabancı turistler için gerekli çalışmaları yaptıklarını belirterek, Küre Dağları Milli Parkımız son yıllarda çok fazla turist çekiyor. Bu sayının daha da artmasını bekliyoruz. Ayrıca milli parkımızda sonbahar aylarında doğada oluşan o değişim renklerini görebilmek için bölgeye çok sayıda safari, traking ile fotoğraf meraklıları geliyor. Kendilerine gereken yardımı gösteriyoruzö dedi.