Bartın Kurucaşile arasında 27 kilometre uzunluğundaki tüneller inşa ediliyor - Son Dakika

Bartın Kurucaşile arasında 27 kilometre uzunluğundaki tüneller inşa ediliyor

16.10.2020 14:23

Bartın Kurucaşile arasında 27 kilometre uzunluğundaki tüneller inşa ediliyor Karadeniz Sahil Yolunun Bartın-Cide (Kastamonu) bağlantısı için çalışmalar devam ediyor.

Bartın Kurucaşile arasında 27 kilometre uzunluğundaki tüneller inşa ediliyor

BARTIN - Karadeniz Sahil Yolunun Bartın-Cide (Kastamonu) bağlantısı için çalışmalar devam ediyor. Sahil Yolu Projesi kapsamında sürücülerin korkulu rüyası olan Bartın-Kurucaşile güzergahında inşa edilen gidiş-geliş 27 kilometre uzunluğundaki tünellerle ulaşım güvenli ve konforlu hale gelecek.

Karadeniz Bölgesinin en önemli projelerinden biri olan Karadeniz Sahil Yolu Projesinin Bartın-Cide (Kastamonu) bölümünde çalışmalar büyük bir hızla devam ediyor. Bartın-Kurucaşile güzergahında yağışlı, karlı ve buzlu havalarda sürücülerin korkulu rüyası olan keskin virajlar ve rampalar gidiş-geliş Karadeniz Sahil Yolu projesi kapsamında inşa edilen 27 kilometre uzunluğundaki tünellerle geçilecek. İnşası devam eden tüneller, viyadükler ve köprüler tamamlandığında Bartın-Kurucaşile yolu 60 kilometreden 45 kilometreye düşecek. İki nokta arasında yaklaşık 1,5 saatte sağlanan ulaşımın 20-25 dakikaya kadar düşmesi beklenirken ulaşımda konforlu ve güvenli bir şekilde gerçekleşecek.

Mevcut sahil yolunun keskin virajları ve tek şeritli olması özellikle kış mevsiminde sürücülere büyük zorluklar yaşatıyor. Dar, virajlı ve dik yokuşları nedeniyle sollama dahi yapılamayan ve belirli bir hızın üzerinde araç kullanılamayan yol güzergahı birçok ölümcül kazaya da davetiye çıkarıyor. Bölgedeki ulaşımı güvenli ve konforlu hale getirecek çalışmalar büyük bir hızla ilerlerken Bartın'ın Amasra ilçesine bağlı Çakraz mevkii ile Kurucaşile ilçesi arasında devam eden çalışmalar büyük ölçüde tamamlandı.

T-1 tüneli açıldı, T-2 ve T3 tünellerinde ışık göründü

Hummalı çalışmalar sonucunda 1100 metre uzunluğundaki Çakraz-Avara Tüneli (T-1 Tüneli) ulaşıma açılırken 1600 Metre uzunluğundaki Cumayanı Tüneli (T-2 Tüneli) ile 2350 metre uzunluğundaki Dizlermezeci-Meydan (T-3 Tüneli) tünellerinde de ışık göründü. Elektromekanik işlerine başlanan Cumayanı Tüneli ve Dizlermezeci-Meydan tünellerinde ki çalışmaların yılsonuna kadar tamamlanması ve ulaşıma açılması hedefleniyor.

T-4 ve T-5 tünellerinde çalışmalar sürüyor

Aynı proje içerisinde yer alan 4600 metre uzunluğundaki Karaman-Tekkeönü (T-4 Tüneli) ile birlikte 3100 metre uzunluğundaki Tekkeönü-Kurucaşile (T-5 Tüneli) tünellerinde ise çalışmalar devam ediyor.

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç bölgedeki çalışmaları yerinde incelerken gidiş-geliş uzunluğu 27 kilometre olan tünellerde çalışmaların sürdüğünü ve çalışmaların maliyetinin 1,5 milyar lira tutarında olduğunu söyledi.

5 tünel, 2 viyadük, 10 köprü var

Milletvekili Tunç açıklamasında, "Bartın Kurucaşile yolundaki çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. Bartın Kurucaşile arası 60 kilometrelik bir yol. Bu çalışmalar tamamlandığında 45 kilometreye düşecek. Eski yolumuz dağlardan, tepelerden virajlı bir yoldu. Aynı zamanda bu yol Karadeniz Sahil Yolunun da uzantısı. Batı Karadeniz bölümü diyebiliriz. Bu bölümün şu anda Bartın-Kurucaşile-Cide arasındaki çalışmaları yerinde gördük. Gerçekten müthiş çalışmalar. 1,5 milyarlık kamu yatırımından bahsediyoruz. Buradan Sayın Cumhurbaşkanımıza, Ulaştırma Bakanlarımıza ve karayolu yetkililerine, müteahhit firma çalışanlarına çok teşekkür ediyoruz. 5 tünel, 2 viyadük, 10 köprü var. Köprüler büyük köprüler. Tünellerin 3 tanesi tamamlandı. Toplam tünel uzunluğu 13,5 kilometre gidiş. Bu 5 tünelin toplamı. 13,5 kilometrede geliş olmak üzere 27 kilometrelik bir tünel. 1,5 milyarlık kamu yatırımı ve Karadeniz Sahil Yolunun Bartın-Cide arasındaki bölümündeki çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. Çalışan işçi kardeşlerimize de kolaylıklar diliyorum." dedi.

Turizm ve sanayi gelişecek

Tünellerin yanı sıra viyadükler, köprüler ve duble yollardaki inşa çalışmaları da hız kesmeden devam ederken yeni yolun ulaşıma açılmasıyla birlikte bölge ulaşımında büyük rahatlama sağlanacak. Turizm ve sanayinin gelişmesine de katkı sunacak çalışmalar bölge halkı için büyük umut vaat ediyor. Çalışmaların bitmesiyle beraber bölgede istihdam olanaklarının artacağı öngörülüyor.

Bartın Kurucaşile arasında 27 kilometre uzunluğundaki tüneller inşa ediliyor
Bartın Kurucaşile arasında 27 kilometre uzunluğundaki tüneller inşa ediliyor
Bartın Kurucaşile arasında 27 kilometre uzunluğundaki tüneller inşa ediliyor
Bartın Kurucaşile arasında 27 kilometre uzunluğundaki tüneller inşa ediliyor
Bartın Kurucaşile arasında 27 kilometre uzunluğundaki tüneller inşa ediliyor
Bartın Kurucaşile arasında 27 kilometre uzunluğundaki tüneller inşa ediliyor
Bartın Kurucaşile arasında 27 kilometre uzunluğundaki tüneller inşa ediliyor

Kurucaşile, Karadeniz, Bartın, Cide, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bartın Kurucaşile arasında 27 kilometre uzunluğundaki tüneller inşa ediliyor - Son Dakika Ekonomi

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