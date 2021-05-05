Bartın lavanta üretiminin üssü olacak olacak - Son Dakika

Bartın lavanta üretiminin üssü olacak olacak

05.05.2021 10:17
Bartın lavanta üretiminin üssü olacak olacak, System.String[]

Bartın'da 85 dönüm arazide 20 milyon lavanta çeliğini toprakla buluşturularak Türkiye'nin en büyük lavanta fidesi üretim tesisini oluşturdu.

Bartın'da 85 dönüm arazide 20 milyon lavanta çeliğini toprakla buluşturularak Türkiye'nin en büyük lavanta fidesi üretim tesisini oluşturdu.

Bartın'ın Büyükkıran köyündeki atıl araziyi İl Özel İdaresinden kiralayıp tarıma elverişli hale dönüştüren ve tıbbi aromatik bitkiler arasında yer alan lavanta yetiştiriciliği için girişimlerde bulunan Şenol Karayaman, 130 çalışanıyla birlikte 85 dönüm arazide 20 milyon lavanta çeliğini toprakla buluşturarak Türkiye'nin en büyük lavanta fidesi üretim tesisini oluşturdu.

Uzun yıllardır çiftçilikle uğraşan Şenol Karayaman Bartın'ın Büyükkıran köyünde İl Özel İdaresinden kiraladığı tarımsal vasfını yitirmiş 85 dönümlük atıl araziyi 3 bin 600 kamyon toprak ve 400 ton gübre ile tarıma elverişli hale getirdi. Su kanal çalışmalarının ardından akıllı sulama sistemleri ile donatılan arazide tıbbi aromatik bitkiler arasında yer alan lavanta fidesi yetiştiriciliğine başlandı.

Çoğunluğu kadınlardan oluşan 130 kişiye istihdam kapısı olan arazide 2 aylık çalışma sonucunda 20 milyon adet lavanta fidesi çeliği toprakla buluşturuldu. Mayıs ayı sonuna kadar 5 milyon adet lavanta fidesi çeliği daha dikilecek araziye 5 yılın sonunda toplam 200 milyon adet lavanta fidesi çeliğinin dikilmesi hedefleniyor.

Lavanta fidesinde ithalatı bitirecek tesis ülke içi fide taleplerini karşılamasının yanı sıra kozmetik, parfüm, sabun ve ilaç sanayinde de kullanımı önemli bir yer tutan, piyasa değeri çok yüksek lavanta yağı üretiminin yaygınlaşmasına da olanak sağlayacak.

Sürdürülen çalışmalar hakkında bilgiler veren ve atıl bir araziyi tarıma elverişli hale dönüştürmek için büyük yatırımlarda bulunduklarını kaydeden Şenol Karayaman, "Bu gördüğünüz araziyi elverişli hale getirdik. Daha önce mezbelelikti, çöplüktü. Toprak taşıdık 3 bin 600 kamyon buraya. Gübre getirdik, Leonardit getirdik 400 ton. Bu gördüğünüz yerde 400 ton Leonardit var. Kahramanmaraş'tan getirdik. Daha sonradan toprağı iyi hale getirip burada tarım yapmaya başladık" dedi.

Çelikten üretilecek yüksek yağ kalitesine sahip lavanta fidelerini Türkiye'nin dört bir yanına göndereceklerini söyleyen Karayaman, "Lavantanın fidesini yetiştirmek için çelikleme diyoruz biz buna. Çelikten fide üretiyoruz. Lavanta iki türde üretilir. Biri tohumdan biri çelikten. Tohumdan üretilen fidelerde başarı sağlanamıyor. Onlar yağlık değil. Bizim yetiştirdiğimiz yağlık. Yani tarımda alternatif tarım olarak söyledikleri lavanta türü bu. Tıbbi aromatik bitki denildiği zaman ilk akla gelen yapılması lazım gereken bu ekmiş olduğumuz çelikten fide üretimi. Türkiye'de sadece bu büyüklükte bu alanda bizde mevcut. Bu gördüğünüz alanda şu anda 20 milyon çelik ektik. 25 milyonla bitireceğiz bu sene kısmetse. 5 senede planımız 200 milyon. İlk önce Bartın'ın tarıma elverişsiz olmayan yerlerini lavanta fidesi ile buluşturacağız. Daha sonra Türkiye'nin çeşitli yerleriyle anlaşmamız var Türkiye'nin her vilayetine buradan göndereceğiz" ifadelerini kullandı.

Lavanta bitkisi, 1 metreye kadar boylanabilen, yarı çalımsı, çok yıllık bir bitki olarak dikkat çekerken lavanta bitkisinin ekonomik olarak kullanılan kısmı çiçekleri oluyor. Bitkinin çiçek ve çiçek saplarından elde edilen uçucu yağı, dünyada ticareti en fazla yapılan 15 uçucu yağdan birisi olarak biliniyor. Lavanta uçucu yağı, kozmetik, parfüm, sabun üretiminde kullanılabilirken ilaç sanayinde de kullanımı önemli bir yer tutuyor.

Uzun süre terk halde kalmış, kullanılmayan, sulama imkanı kısıtlı ve eğimli arazilerde de yetişebilen lavanta bitkisi milli ekonomiye ilave gelir sağlayan tıbbi aromatik bitkiler arasında bulunuyor.

Lavanta ve bahçelerinin görsel güzelliği ise turizm alanında katma değer oluştururken, lavanta bahçelerinde organik lavanta balı da üretebiliyor. - BARTIN

Bartın lavanta üretiminin üssü olacak olacak
Bartın lavanta üretiminin üssü olacak olacak
Bartın lavanta üretiminin üssü olacak olacak
Bartın lavanta üretiminin üssü olacak olacak
Bartın lavanta üretiminin üssü olacak olacak
Bartın lavanta üretiminin üssü olacak olacak
Bartın lavanta üretiminin üssü olacak olacak
Bartın lavanta üretiminin üssü olacak olacak

İstihdam, Türkiye, Lavanta, Bartın, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bartın lavanta üretiminin üssü olacak olacak - Son Dakika Ekonomi


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