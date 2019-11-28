Son Dakika Haberleri: Bartın'lı şehit Uzman Çavuş Furkan Yılmaz'ın naaşı Zonguldak'a getirildi
Son Dakika Genel Bartın'lı şehit Uzman Çavuş Furkan Yılmaz'ın naaşı Zonguldak'a getirildi - Son Dakika

Bartın'lı şehit Uzman Çavuş Furkan Yılmaz'ın naaşı Zonguldak'a getirildi

6 saat önce

Bartın'lı şehit Uzman Çavuş Furkan Yılmaz'ın naaşı Zonguldak'a getirildiZONGULDAK - Hakkari'de şehit düşen uzman çavuş Furkan Yılmaz'ın naaşı, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait kargo uçağıyla Zonguldak Havalimanı'na getirildi.

Bartın'lı şehit Uzman Çavuş Furkan Yılmaz'ın naaşı Zonguldak'a getirildi

ZONGULDAK - Hakkari'de şehit düşen uzman çavuş Furkan Yılmaz'ın naaşı, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait kargo uçağıyla Zonguldak Havalimanı'na getirildi.

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Davuş Tepe Üs Bölgesi'nde yıldırım düşmesi sonucu Jandarma Komando Tabur Komutanlığı emrinde görevli Bartınlı Jandarma Uzm. Çvş. Furkan Yılmaz şehit düştü. Şehidin naaşı akşam saatlerinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait kargo uçağıyla Zonguldak havalimanına getirildi.

Zonguldak Havalimanı'nda gerçekleştirilen karşılama töreninde Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Bartın Valisi Sinan Güner, Zonguldak İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Gönen Süslü, kaymakamlar ve protokol üyeleri de hazır bulundu.

Törende şehidin annesi Ayşe, baba Ayhan Yılmaz gözyaşı döktü. Şehidin Türk Bayrağı'na sarılı tabutu askerler tarafından omuzlara alınarak uçaktan indirildi. Karşılama töreninde dualar okundu.

Furkan Yılmaz'ın naaşı, cenaze aracına konularak Bartın İline götürüldü.

Şehit Uzman Çavuş Yılmaz, Bartın'ın Büyükkızılkum Köyünde Cuma namazına müteakip düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacak.

Bartın'lı şehit Uzman Çavuş Furkan Yılmaz'ın naaşı Zonguldak'a getirildi

Furkan Yılmaz, Zonguldak, Bartın, Genel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 08:52 Kaynak: İHA
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