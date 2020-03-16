Bartın Limanı'nda koronavirüs önlemleri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bartın Limanı'nda koronavirüs önlemleri - Son Dakika

Bartın Limanı'nda koronavirüs önlemleri

6 saat önce

Bartın Limanı'nda yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlemler kapsamında, virüsün yaygın olarak görüldüğü ülkelerden gelen vatandaşların girişine izin verilmediği bildirildi.

Bartın Limanı'nda koronavirüs önlemleri, System.String[]

Bartın Limanı'nda yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlemler kapsamında, virüsün yaygın olarak görüldüğü ülkelerden gelen vatandaşların girişine izin verilmediği bildirildi.

Bartın Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs salgınından ülkeyi ve vatandaşları korumak amacıyla kentin dünyayla bağlantı kapısı olan Bartın Limanı'nda gerekli tedbirlerin alındığı belirtildi.

Zonguldak Sahil Sağlık Merkezinden 2 uzman sağlık personelinin limanda görevlendirildiği ve limana gelen yabancı bandıralı gemi ve mürettebatın bu uzmanlar tarafından kontrollerinin yapıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bakanlık talimatları doğrultusunda koronavirüsün salgın olarak görüldüğü başta Çin olmak üzere İran, İtalya, Fransa, İspanya, Belçika, Almanya, Hollanda, Danimarka, Avusturya, Irak, Azerbaycan, Güney Kore ve İsveç uyruklu kişilerin ülkemize girişine izin verilmemekte, ayrıca bu ülkelerin vatandaşı olmasa bile son 14 gün içerisinde bu ülkelerde bulunan başka ülkelerin vatandaşları da ülkemize alınmamaktadır. Bartın Limanı'na gelen yabancı bandıralı gemi ve personelinin ilk olarak Zonguldak Sahil Sağlık Merkezi tarafından limanımızda görevlendirilen uzman sağlık personelleri tarafından gerekli kontrolleri yapılmakta ve kendi görevleri ile ilgili çalışma yapan deniz polisi, gümrük muhafaza memurları ve belediye personeli bu kontrollerden sonra gemilere alınmaktadır."

Zonguldak, Bartın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 06:32 Kaynak: AA
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