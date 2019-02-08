Son Dakika Haberleri: Bartın Limanı'nın Kapasite Artırım Çalışmaları Masaya Yatırıldı

Bartın Limanı'nın Kapasite Artırım Çalışmaları Masaya Yatırıldı

1 saat önce

Bartın Limanı'nın kapasite artırımı ile ilgili toplantı gerçekleştirildi.

Bartın Limanı'nın Kapasite Artırım Çalışmaları Masaya Yatırıldı, System.String[]
Bartın Limanı'nın kapasite artırımı ile ilgili toplantı gerçekleştirildi.

Bartın Limanı'nın genişletilmesi, kapasitesinin arttırılması ile sorunları ve çözüm önerilerinin görüşüldüğü toplantı Vali Sinan Güner başkanlığında yapıldı. Bartın Liman İşletme Müdürlüğü'nde düzenlenen toplantıya Belediye Başkanı Cemal Akın, Vali Yardımcısı Hasan Ruhi Yaylacı, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri İbrahim Kayış, Gümrük Müdürü Burhan Ayanoğlu, Liman Başkanı Haydar Gökçe, Bartın Belediyesi Liman İşletme Müdürü Birol Demirkoparanoğlu, Emniyet Müdür Yardımcısı Mesut Özkan ve ilgili birim amirleri katıldı.

Bartın Limanının genel durumu, kapasitesi ve eklenebilecek yenilikler üzerine görüşmelerin yapıldığı toplantıda Vali Güner; Limanın Bartın İli için önemine değinerek, "Ulusal ve uluslararası ticarette deniz taşımacılığı önemli. ilimizin sahip olduğu bu değeri korumak, geliştirmek ve taşıma kapasitesini arttırmak adına çalışmalarımızı bu yönde hızlandırmalıyız" dedi.

Toplantıda Liman içerisinde ve gümrük sahasında bulunan İdari binanın uygun bir alana yeniden inşa edilmesi, limandan yükleme-boşaltma potansiyel firma portföyünün arttırılması yönünde çalışmaların yürütülmesi ve liman geri sahasına antrepolar ve soğuk hava deposu tesisleri yapılması konuları görüşüldü. - BARTIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 03:00 Kaynak: İHA

Cemal Akın, Sinan Güner, Bartın, Güncel
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