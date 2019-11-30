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Bartın lösemiden ölen sedatcan, toprağa verildi

6 saat önce

Lösemiden ölen Sedatcan, toprağa verildiBartın'da, lösemi tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Sedatcan Coşkun (16), son yolculuğuna uğurlandı.

Lösemiden ölen Sedatcan, toprağa verildi

Bartın'da, lösemi tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Sedatcan Coşkun (16), son yolculuğuna uğurlandı.

Ankara'da lösemi nedeniyle tedavi gören Sedatcan Coşkun, önceki gün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. Sedatcan Coşkun'un cenazesi merkeze bağlı Çanakçılar köyüne getirildi. Evin önünde dualar okunurken, Sedatcan Coşkun'un 9 yaşındaki kardeşi Hira Coşkun gözyaşlarına boğuldu. Anne Gülseren ve baba Nahit Coşkun ise güçlükle ayakta durabildi. Sedatcan Coşkun'un Amasra Çok Programı Lisesi'nde eğitim gören sınıf arkadaşları ve öğretmenleri de cenazede gözyaşı döktü.

Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, ailenin yakınları ve vatandaşlar katıldı. Namaz sırasında baba Nahit Çoşkun'u yakınları teselli etti. Sedatcan Coşkun'un cenazesi, köy mezarlığında toprağa verildi.

Bartın lösemiden ölen sedatcan, toprağa verildi

Amasra, Ankara, Bartın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 02:41 Kaynak: DHA
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