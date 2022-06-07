Bartın merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 36 gözaltı - Son Dakika
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Bartın merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 36 gözaltı

07.06.2022 10:37
Bartın merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 36 gözaltı

Bartın merkezli 4 ilde eş zamanlı yapılan FETÖ operasyonu çerçevesinde 36 kişi gözaltına alındı.

Bartın merkezli 4 ilde eş zamanlı yapılan FETÖ operasyonu çerçevesinde 36 kişi gözaltına alındı.

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Bartın Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve KOM Şube Müdürlüğü tarafından müşterek yürütülen FETÖ/PDY Terör Örgütü "Bartın güncel yapılanmasına yönelik" Bartın merkezli, İstanbul, Karabük ve Isparta illerinde eş zamanlı operasyon yapıldı.

Şafak vakti 4 ilde 59 adrese yapılan operasyon çerçevesinde 36 kişi gözaltına alınırken konuyla ilgili tahkikat devam ediyor. - BARTIN

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Kaynak: İHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Bartın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bartın merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 36 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bartın merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 36 gözaltı - Son Dakika
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