Şafak vakti 4 ilde 59 adrese yapılan operasyon çerçevesinde 36 kişi gözaltına alınırken konuyla ilgili tahkikat devam ediyor. - BARTIN

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Bartın Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve KOM Şube Müdürlüğü tarafından müşterek yürütülen FETÖ/PDY Terör Örgütü "Bartın güncel yapılanmasına yönelik" Bartın merkezli, İstanbul , Karabük ve Isparta illerinde eş zamanlı operasyon yapıldı.

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Bartın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Bartın merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 36 gözaltı - Son Dakika

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