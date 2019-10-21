Bartın merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 4 gözaltı
26 dakika önce
Bartın merkezli toplam 4 ilde gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonunda 4 kişi göz altına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 05:20 Kaynak: İHA
Bartın merkezli toplam 4 ilde gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonunda 4 kişi göz altına alındı.
Bartın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik operasyonlara devam edildi. Bu kapsamda son olarak Sivas, Busrsa ve Antalya illerini de kapsayan operasyonda H.A., B.B., C.Ö. VE Y.B. isimli şüpheliler yakalanarak göz altına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere Bartın İl Emniyet Müdürlüğü götürüldü. - BARTIN
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