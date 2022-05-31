Bartın merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi

Bartın merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

31.05.2022 11:23
Bartın merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

Bartın İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu madde operasyonunda 1'i kadın 6 kişi gözaltına alındı.

Bartın İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu madde operasyonunda 1'i kadın 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Bartın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Bartın Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Bartın merkezli Bingöl, Burdur ve İstanbul'da eş zamanlı operasyonlar yapıldı. Operasyonlarda şüpheli T.Y., Ş.A., S.G., İ.Ç., F.G. ve A.T. gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 248,63 gram esrar, 159,42 gram skunk, 1,09 gram metamfetamin maddesi, uyuşturucu madde içiminde kullanılan 1 adet bong, çimlendirilmeye bırakılmış 5 adet Hint keneviri, saksı içerisinde yetiştirilmek üzere ekilmiş kenevir tohumu ele geçirildi.

Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden T.Y., Ş.A., F.G. ve İ.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi. A.T. ve S.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - BARTIN

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı Denizli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 zanlı tutuklandı Denizli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 zanlı tutuklandı
Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Bartın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bartın merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama - Son Dakika


Son Dakika
11:24 Jose Sosa'dan şaşırtan transfer! Tatilden döner dönmez Ankara'ya gidecek
11:22 Bahçeli'nin sözleri partilileri heyecanlandırdı: Vur Mehmet'im vur
11:13 MHP lideri Devlet Bahçeli'den Yunanistan yorumu: Miçotakis yönetimi, denize dökülen dedelerinden ders almamış
11:03 Koparmanın bedeli çok ağır! Afyonkarahisar'da yetişen Eber sarısı çiçeğini koparana 109 bin lira ceza veriliyor
11:01 Suriyeli kadını tekmeleyip "Benzettim" diyen adam, ekipler tarafından yakalandı!
10:57 Gram altının fiyatı 978 lira seviyesinden alıcı buluyor!
10:53 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a uyarı: Aksi takdirde egemenlik tartışması başlar
10:51 TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'dan enflasyon tepkisi: Rakam yüzde 70 seviyesinde, her geçen gün 'hedef' dediğimiz noktadan uzaklaşıyoruz
10:49 Yılan paniği yerini "et yiyen sarıkız" korkusuna bıraktı! 13 santimetre boyuna ulaşan örümceğin zehri ölümcül!
10:45 Fenerbahçe'den ayrılmak isteyen Pelkas'ın yeni takımı belli oldu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2022 11:33:29. #1.11#
SON DAKİKA: Bartın merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement