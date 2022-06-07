Bartın merkezli FETÖ operasyonunda 36 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Bartın merkezli FETÖ operasyonunda 36 şüpheli yakalandı

07.06.2022 10:35
Bartın merkezli FETÖ operasyonunda 36 şüpheli yakalandı

Bartın merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 36 şüpheli gözaltına alındı.

Bartın merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 36 şüpheli gözaltına alındı.

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt içinde güncel yapılanma faaliyetleri sürdürdüğü değerlendirilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele daire başkanlıkları ekiplerince, Bartın, Karabük, İstanbul ve Isparta'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 36 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Cumhuriyet, Bartın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bartın merkezli FETÖ operasyonunda 36 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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