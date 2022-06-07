İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele daire başkanlıkları ekiplerince, Bartın, Karabük , İstanbul ve Isparta 'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 36 şüpheli yakalandı.

Kaynak: AA

Cumhuriyet, Bartın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bartın merkezli FETÖ operasyonunda 36 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.