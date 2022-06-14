Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 7 Haziran'da Bartın, Karabük , İstanbul ve Isparta 'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, örgüt içinde güncel yapılanma faaliyetleri sürdürdükleri iddiasıyla yakalanan ve dün adliyeye sevk edilen 37 zanlıdan 18'inin savcılık sorgusu tamamlandı.

Kaynak: AA

Cumhuriyet, Isparta, Bartın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bartın merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 18 şüpheli serbest bırakıldı - Son Dakika

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