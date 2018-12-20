Bartın Merkezli Fetö/pdy Operasyonu
1 saat önce
Bartın merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda, gözaltına alınan 9 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bartın
merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda, gözaltına alınan 9 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Alınan bilgiye göre, Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Bartın, Zonguldak
ve Karabük
'te gözaltına alınarak dün adliyeye sevk edilen eski 8 polis memuru ile bir kişinin işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler, sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ekiplerince, Bartın, Zonguldak ve Karabük'te belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alınmıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 12:40 Kaynak: AA
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