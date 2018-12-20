Son Dakika Haberleri: Bartın Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

Bartın Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

1 saat önce

Bartın merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda, gözaltına alınan 9 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bartın Merkezli Fetö/pdy Operasyonu, System.String[]
Bartın merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda, gözaltına alınan 9 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Bartın, Zonguldak ve Karabük'te gözaltına alınarak dün adliyeye sevk edilen eski 8 polis memuru ile bir kişinin işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Bartın, Zonguldak ve Karabük'te belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alınmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 12:40 Kaynak: AA

Bartın, Güncel
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