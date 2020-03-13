Bartın merkezli suç örgütü operasyonunda 5 tutuklama - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bartın merkezli suç örgütü operasyonunda 5 tutuklama - Son Dakika

Bartın merkezli suç örgütü operasyonunda 5 tutuklama

6 saat önce

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 17 zanlıdan 5'i tutuklandı.

Bartın merkezli suç örgütü operasyonunda 5 tutuklama, System.String[]

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 17 zanlıdan 5'i tutuklandı.

Bartın Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, soruşturma kapsamında İstanbul, Kocaeli, Ankara, Eskişehir ve Düzce'deki adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 8 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 7 ruhsatsız av tüfeği, 4 tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen madalyon ve sikke, 1 heykel, 1 tarihi değeri olduğu değerlendirilen kama, 32 parça muhtelif tarihi eser ve henüz niteliği öğrenilemeyen 1 kilo 810 gram kimyasal madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin 10'u Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si cumhuriyet savcılığındaki ifadesinin ardından salıverilirken, 5'i ise sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Bartın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 10:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Irak'ın başkenti Bağdat'tan İstanbul'a giden uçağın inişine izin verilmedi Son Dakika: İçişleri Bakanlığı 81 ile genelge gönderdi! 9 ülkeden Türkiye'ye yolcu girişi durduruldu ABD Başkanı Trump koronavirüs testi yaptıracak

Son Dakika Haberleri
04:38 İzmir'de trafik kazası: 4 yaralı
04:36 Trump, ABD'lilere "ücretsiz Kovid-19 testi" imkanı sağlayan yasa tasarısına destek verdi
04:32 İzmir'de trafik kazası: 1'i ağır 4 yaralı
04:29 Antalya Büyükşehir'den koronavirüs seferberliği
04:29 İZMİR'DE TRAFİK KAZASI: 4 YARALI

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2020 04:39:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bartın merkezli suç örgütü operasyonunda 5 tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]