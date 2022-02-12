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Bartın merkezli uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Bartın merkezli uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

12.02.2022 11:13
Bartın merkezli uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

Bartın merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Bartın merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, kente il dışından uyuşturucu getirdikleri tespit edilen 8 şüphelinin yakalanması için Bartın, Zonguldak ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Zanlıların evlerindeki aramalarda, 21,42 gram metamfetamin, 10 gram kokain, 2,92 gram bonzai, 100 uyuşturucu hap ve 24,23 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 8 şüpheli, Bartın Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 4'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol hükümleri uygulanarak salıverildi.

Diğer 2 şüpheli ise savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.

Bartın merkezli uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

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Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Bartın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bartın merkezli uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bartın merkezli uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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