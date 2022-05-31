Bartın merkezli uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Bartın merkezli uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

31.05.2022 09:25

Bartın merkezli 4 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Bartın merkezli 4 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yaptıkları belirlenen 6 şüphelinin yakalanması için Bartın, Bingöl, Burdur ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Zanlıların evlerindeki aramalarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 5 Hint keneviri, saksıya ekilmiş kenevir tohumu ve uyuşturucu içiminde kullanılan aparatlar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan T.Y, F.G, İ.Ç. ve Ş.A. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bartın merkezli uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı
Bartın merkezli uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı
Bartın merkezli uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı
Bartın merkezli uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bartın merkezli uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika


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