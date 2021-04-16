BARTIN'da minibüs ile çarpışan otomobil ikiye bölünürken, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Kaza saat 11.30 sıralarında Bartın Kozcağız yolu Budakdüzü mevkiinde meydana geldi. Avni Demirel (47) yönetimindeki 74 AAH 411 plakalı otomobil karşı yönden gelen Seçkin Karduz idaresindeki 34 SF 3938 plakalı minibüsle kafa kafaya çarpıştı. Otomobil motor kısmında ikiye bölünürken, sürücü Avni Demirel camdan fırlayarak yaklaşık 10 metre ileriye düştü. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri Avni Demirel'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Seçkin Karduz kaldırıldığı Bartın Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › BARTIN MİNİBÜSLE ÇARPIŞAN OTOMOBİL İKİYE BÖLÜNDÜ: 1 ÖLÜ, 1 YARALI - Son Dakika