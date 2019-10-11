Son Dakika Haberleri: Bartın motosiklet hırsızı tutuklandı
Son Dakika Güncel Bartın motosiklet hırsızı tutuklandı

Bartın motosiklet hırsızı tutuklandı

27 dakika önce

Motosiklet hırsızı tutuklandıBartın'da, motosiklet çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı.

Motosiklet hırsızı tutuklandı

Bartın'da, motosiklet çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı.

Bartın Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte değişik zamanlarda motosiklet çalan kişilerle ilgili soruşturma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis, 3 kişinin kimliklerini belirledi. Polisin operasyonu ile T.G., M.Ö. ve S.T. gözaltına alındı. Çalınan 3 motosiklet sahiplerine teslim edildi. Adliyeye sevk edilen M.Ö. ve S.T adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, T.G. ise tutuklandı.

Bartın motosiklet hırsızı tutuklandı

Emniyet Müdürlüğü, Motosiklet, Bartın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 01:15 Kaynak: DHA
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