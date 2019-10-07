Son Dakika Haberleri: Bartın motosikletli hırsız, madeni paraları 5 litrelik su bidonuna koydu
Son Dakika Güncel Bartın motosikletli hırsız, madeni paraları 5 litrelik su bidonuna koydu

Bartın motosikletli hırsız, madeni paraları 5 litrelik su bidonuna koydu

1 saat önce

Motosikletli hırsız, madeni paraları 5 litrelik su bidonuna koyduBartın'ın Kurucaşile ilçesinde, dükkanlara girerek hırsızlık yapan motosikletli hırsız H.A., jandarmanın operasyonu ile yakalandı.

Motosikletli hırsız, madeni paraları 5 litrelik su bidonuna koydu

Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde, dükkanlara girerek hırsızlık yapan motosikletli hırsız H.A., jandarmanın operasyonu ile yakalandı. H.A.'nın çaldığı madeni paraları 5 litrelik su bidonuna koyduğu görüldü.

Bursa'nın İznik ilçesinden motosiklet çalan H.A, hafta sonu Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde hırsızlık yaptı. H.A. gece saatlerinde, Ovatekkeönü Muhtarı Hüseyin Görkem Eldemir'in bakkalına ve köyde bulunan PTT şubesine girerek toplam bin 500 TL değerinde madeni parayı çaldı. Kastamonu'nun Cide ilçesinde de hırsızlık yapan H.A., Kurucaşile İlçe Jandarma ekiplerinin takibi sonucu Bartın Amasra yolu Sarıderesi mevkiinde yakalandı.

Çaldığı madeni paraları 5 litrelik su bidonuna koyduğu görülen H.A.'nın, Cide ilçesinden çaldığı laptop, tablet ve telefonlar da ele geçirildi. H.A. gözaltına alınırken, Tekkeönü Köyü'nde dükkana girme anı iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Bartın motosikletli hırsız, madeni paraları 5 litrelik su bidonuna koydu

Kurucaşile, Bartın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 07:42 Kaynak: DHA
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