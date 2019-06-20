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BARTIN Motosikletten düşen Uğur, öldü

1 saat önce

Motosikletten düşen Uğur, öldüBartın'da işten evine dönmek için yola çıkan Uğur Gedik(26), kullandığı motosikletten düşerek, hayatını kaybetti.

Motosikletten düşen Uğur, öldü
Bartın'da işten evine dönmek için yola çıkan Uğur Gedik(26), kullandığı motosikletten düşerek, hayatını kaybetti.
Kaza, dün gece 01.00 sıralarında Gürgenpınarı İnkum Yolu üzerinde meydana geldi. Mugada yolu üzerindeki bir seramik fabrikasında çalışan Uğur Gedik, iş çıkışı motorsikletine binerek, evine doğru yola çıktı. Ancak Gürgenpınarı Köyü'ne geldiğinde motosikletten düştü. Gedik, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Uğur Gedik otopsisi için hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
BARTIN Motosikletten düşen Uğur, öldü
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 01:43 Kaynak: DHA
Bartın, Güncel
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