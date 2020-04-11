Nazmiye Teyzenin 'akşama kadar gezeceğim" tepkisi BARTIN'da, 80 yaşındaki Nazmiye Dalkıran elindeki sopayı yere vurarak, koronavirüs salgınının bitmesinin ardından akşama kadar pazarlarda gezeceğini belirtirken, görüntüleri sosyal medyada ilgi gördü. Bartın'a bağlı Ulugeçitkadı köyüne Ahatlı Mahallesi'nde yaşayan Nazmiye Dalkıran'ın yerel şive ile ve elindeki sopayı yere vurarak, koronavirüs salgının bitmesinin ardından akşama kadar gezeceğini belirttiği görüntüleri yakınları tarafından sosyal medyada yayınlandı. Evinin önündeki seranın önüne oturan Nazmiye Dalkıran elindeki sopayı yere vurarak, ?Vallahi korona bir kalksın, şart olsun akşama kadar pazarlarda gezeceğim. Her tarafı gezeceğim, İstanbul'a da gideceğim, çocuklarımı görmeye gideceğim. Bu günleri bir göreyim, vallahi de gideceğim, billahi de gideceğim.ö dedi. Nazmiye Dalkıran'ın tepkisi tebessümle izlenildi.