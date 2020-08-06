BARTIN Nişanın ardından köy karantinaya alındı - Son Dakika

Nişanın ardından köy karantinaya alındı

BARTIN'ın Ulus ilçesine bağlı Aşağıköy köyünde nişan törenin ardından 16 kişide koronavirüs görülmesi üzerine köy karantinaya alındı. Ulus İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, ilçeye bağlı Aşağıköy köyünün dün geceden itibaren karantinaya alınmasına karar verdi. Yapılan incelemeler ve filyasyon çalışmaları sonucu köyde nişan töreninin ardından 16 kişide koronavirüs tespit edilmesi üzerine ikinci bir karara kadar karantina tedbiri uygulanmasına karar verildi. Kurban Bayramında İstanbul'dan köye ailesini ziyarete gelen bir kişinin ailesine virüsü bulaştırdığı, ailesinin ise nişana katılarak virüsü yaydığı öğrenildi. Köy gece saatlerinden itibaren karantinaya alınırken, jandarma ekipleri köyün girişinde önlem aldı. Aşağıköy köyüne alternatif yollar ise iş makineleriyle toprakla kapatıldı.