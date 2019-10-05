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Bartın öldürmeyi bıraktı, ölümsüz kareler yakaladı

1 saat önce

17 yaşındaki Berkay'ın öldüğü kaza kameradaZonguldak Ankara Karayolu'nda meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden liseli Berkay Dökmeci (17) son yolculuğuna uğurlandı.

17 yaşındaki Berkay'ın öldüğü kaza kamerada

Zonguldak Ankara Karayolu'nda meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden liseli Berkay Dökmeci (17) son yolculuğuna uğurlandı. Kazanın görüntüleri bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza dün sabah Zonguldak-Ankara Karayolu'nın Devrek ilçesi Çaydeğirmeni Beldesi'nde meydana geldi. Ankara yönüne giden Burak Z. (25) idaresindeki 06 FVN 03 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, art arda takla attı. Kazada sürücü Burak Z. yaralanırken, beraberindeki Berkay Dökmeci hayatını kaybetti.

GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİ

Burak Dökmeci için bugün Çaycuma ilçesine bağlı Akyamaç Köyü'nde cenaze töreni düzenlendi. Dökmeci'nin tabutunun üzerine arkadaşları Türk bayrağı örterken, acılı anne Yeliz Dökmeci, 'Oğlum üşümesin' diyerek, oğlunun hırkasını koydu. Cenazede güçlükle ayakta duran anne, Erken gittin, oğlum sana doyamadım şeklinde ağıt yaktı. Berkay'ın okul arkadaşları da gözyaşlarına boğuldu.

Berkay Dökmeci, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kaza anı ise çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Berkay Dökmeci'nin de içerisinde bulunan otomobilin hızla geldiği, sürücüsünün kontrolünden çıktığı ve taklalar attığı yer alıyor.

Öte yandan kazadan yaralı kurtulan sürücü Burak Z.?nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Bartın öldürmeyi bıraktı, ölümsüz kareler yakaladı

Berkay Şahin, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 04:23 Kaynak: DHA
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