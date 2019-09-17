Son Dakika Haberleri: Bartın-ölü yunus sahile vurdu
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Bartın-ölü yunus sahile vurdu

1 saat önce

Ölü yunus sahile vurduBartın'ın Amasra ilçesinde yunus sahile vurdu.

Ölü yunus sahile vurdu

Bartın'ın Amasra ilçesinde yunus sahile vurdu. Yunus gömülmek üzere sahilden alındı.

Dün akşam saatlerinde Çakraz tatil beldesinde sahile vuran ölü yunusu görenler jandarmaya haber verdi. Yapılan incelemede yunusun uzun süre önce öldüğü, çürümeler olduğu tespit edildi. Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yunusu toprağa gömmek için bulunduğu yerden alarak götürdü.

Bartın-ölü yunus sahile vurdu

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 03:23 Kaynak: DHA
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