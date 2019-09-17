Bartın-ölü yunus sahile vurdu

Ölü yunus sahile vurdu

Bartın'ın Amasra ilçesinde yunus sahile vurdu. Yunus gömülmek üzere sahilden alındı.

Dün akşam saatlerinde Çakraz tatil beldesinde sahile vuran ölü yunusu görenler jandarmaya haber verdi. Yapılan incelemede yunusun uzun süre önce öldüğü, çürümeler olduğu tespit edildi. Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yunusu toprağa gömmek için bulunduğu yerden alarak götürdü.