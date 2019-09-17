Bartın-ölü yunus sahile vurdu
1 saat önce
Ölü yunus sahile vurduBartın'ın Amasra ilçesinde yunus sahile vurdu.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 03:23 Kaynak: DHA
Ölü yunus sahile vurdu
Bartın'ın Amasra ilçesinde yunus sahile vurdu. Yunus gömülmek üzere sahilden alındı.
Dün akşam saatlerinde Çakraz tatil beldesinde sahile vuran ölü yunusu görenler jandarmaya haber verdi. Yapılan incelemede yunusun uzun süre önce öldüğü, çürümeler olduğu tespit edildi. Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yunusu toprağa gömmek için bulunduğu yerden alarak götürdü.
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