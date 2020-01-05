Bartın önce ambulansa çarptı, çaldığı tır ile yeniden kaza yaptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bartın önce ambulansa çarptı, çaldığı tır ile yeniden kaza yaptı - Son Dakika

Bartın önce ambulansa çarptı, çaldığı tır ile yeniden kaza yaptı

6 saat önce

Önce ambulansa çarptı, çaldığı TIR ile yeniden kaza yaptıBARTIN'da, bipolar bozukluk sorunu olduğu öne sürülen Fikret K. (47), geldiği hastanede otomobiliyle ambulansa çarptı.

Önce ambulansa çarptı, çaldığı TIR ile yeniden kaza yaptı

BARTIN'da, bipolar bozukluk sorunu olduğu öne sürülen Fikret K. (47), geldiği hastanede otomobiliyle ambulansa çarptı. Tutanak tutulmasının ardından otomobille akaryakıt istasyonuna giden Fikret K. burada park halindeki TIR'ı çaldı. TIR'la yolda başka bir otomobile çarpan Fikret K., polis ekiplerince yakalandı.

Olay, akşam saatlerinde Tuna Mahallesi'nde meydana geldi. Ankara'da bir kurumda memur olarak çalışan ve bipolar bozukluk sorunu olduğu öne sürülen Fikret K., Bartın'da akrabalarını ziyarete geldi. Rahatsızlanan Fikret K., otomobiliyle Bartın Devlet Hastanesi'ne gitti. Hastanenin acil girişinde Fikret K. yönetimindeki 06 ADB 539 plakalı otomobil, ambulansa çarptı. Kazada yaralanan olmazken, bölgeye gelen trafik polislerince işlem yapılmasının ardından Fikret K., otomobiliyle 200 metre mesafedeki akaryakıt istasyonuna gitti.

Fikret K., burada kendi otomobilini bırakıp, park halindeki 74 BN 681 plakalı TIR'ı çaldı. Durumu fark eden akaryakıt istasyonu çalışanlarının ihbarı üzerine bölgeye polis ekibi sevk edilirken, Fikret K. yönetimindeki TIR, başka bir otomobile çarptı. Polis ekiplerince Fikret K. takibe alınırken, kazanın ardından olay yerinden kaçan şüpheli, Yıldız köyüne gitti. Köyde bir sokağa giren Fikret K., polis ekiplerince burada yakalandı. Polis, Fikret K.'yı gözaltına aldı. Emniyete götürülen Fikret K.'nın bağırışları mahallelinin dikkatini çekti.

Bartın önce ambulansa çarptı, çaldığı tır ile yeniden kaza yaptı

Bartın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 09:29 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çaldıkları aracın plakasını "Evleniyoruz" yazısıyla kapattılar, kaçarken kaza yaptılar
Gece kaza yaptığı minibüsünü gündüz çektirmeye gelen adam, iş makinesinin kepçesinin çarpmasıyla hayatını kaybetti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan askeri okula saldırı düzenleyen Hafter'e sert tepki: O bir cani! Hastanede darp olayını gerçekleştiren şahsın odadan çıkarken söyledikleri yok artık dedirtti: Oh dövdüm rahatladım

Son Dakika Haberleri
03:36 İstanbul'da sağanak etkili oluyor - Son Dakika
03:26 Katar Dışişleri Bakanı Al Sani: "Türkiye'nin yanımızda duruşunu unutmayacağız" - Son Dakika
03:20 Kundaklanan midibüs alevlere teslim oldu - Son Dakika
03:15 Yeni yıla girerken intihar girişiminde bulunmuştu, bu kez hayatını kaybetti - Son Dakika
03:14 İSTANBUL'DA SAĞANAK ETKİLİ OLUYOR (1) - Son Dakika
22:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan askeri okula saldırı düzenleyen Hafter'e sert tepki: O bir cani! - Son Dakika
22:00 Hastanede darp olayını gerçekleştiren şahsın odadan çıkarken söyledikleri yok artık dedirtti: Oh dövdüm rahatladım - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.1.2020 03:43:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bartın önce ambulansa çarptı, çaldığı tır ile yeniden kaza yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]