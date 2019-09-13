Son Dakika Haberleri: Bartın-otomobil ters şeride girdi, sürücü ölümden döndü
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Bartın-otomobil ters şeride girdi, sürücü ölümden döndü

29 dakika önce

Otomobil ters şeride girdi, sürücü ölümden döndüBartın'da, ters şeride giren otomobil büyük tehlike yarattı.

Otomobil ters şeride girdi, sürücü ölümden döndü

Bartın'da, ters şeride giren otomobil büyük tehlike yarattı. Sürücü son anda manevra yaparak ters yönden gelen araca çarpmaktan kurtulurken, o anlar aracın kamerasına yansıdı.

Olay dün gece, Bartın Amasra yolu Uğurlar köyü mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Bartın'dan Amasra'ya giden Dursun Biçim yönetimindeki otomobil çift şeritli yolda sağ tarafta giden aracı solladıktan sonra, Amasra yol ayrımına yaklaştığı sırada karşıdan otomobil geldiğini gördü. Büyük şok yaşayan sürücü Biçim, direksiyonu ani bir şekilde sağa kırarak, kaza yapmaktan sonra anda kurtuldu. Yaşanan bu olay otomobilin kamerasına yansırken, ters şeride giren otomobilin ilerlediği görüldü.

Bartın-otomobil ters şeride girdi, sürücü ölümden döndü

Amasra, Bartın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 01:41 Kaynak: DHA
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