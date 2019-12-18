Bartın özel eğitim okulunda kümes kuruldu - Son Dakika

Özel eğitim okulunda kümes kuruldu

Bartın Umut Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi'nde 5 öğrenci için 60 metrekare büyüklüğünde kümes kuruldu. Tarım derslerine giren zihinsel engelli öğrenciler kümeslerde hem tavukların bakımlarını yapıyor hem de yumurtaları pişirerek yiyor.

Bartın Çaydüzü Mahallesi'nde 1999 yılında eğitim ve öğretime açılan okulda hafif düzey, orta ve ağır düzeyde zihinsel engelli 103 öğrenci, 35 öğretmen eşliğinde eğitim görüyor. İlkokul, ortaokul ve lise düzeyinde eğitim veren okulda Eylül ayında uygulamalı tarım dersi verilmeye başlandı. Öğretmenler tarafından tarım teknikleri ve uygulamaları dersine orta ve ağır düzeydeki 3'üncü kademe 5 öğrenci dahil edildi. Sınıftaki derslerinin yanı sıra tarım konusunda bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi amacıyla 3 ay önce 60 metrekare içerisinde 50 tavuğun bulunduğu kümes oluşturuldu. Kümeste bulunan tavukların yemleme sulama işleri 5 öğrenci tarafından yapılırken, öğrenciler ayrıca yumurtalarını da toplayarak uygulama evinde pişirip arkadaşlarıyla birlikte yiyor.

Bartın Umut Özel Eğitim Meslek Okulu Müdürü Yıldırım Toper, Öğrencilerimizin kullanması amacıyla okulumuzun arka bahçesine güzel bir kümes yapıldı. Okulumuzun lise bölümündeki tarım uygulamaları sınıfındaki öğrencilerimiz burada 50 tavuk besliyor. Öğrencilerin günlük yaşam becerilerinin geliştirilmesi, sorumluluk alma yeteneğinin gelişmesi için kümesimizde her gün temizlik ve beslenme gibi uygulamaları yaptırıyoruz. Bununla birlikte yetiştirdikleri tavuklardan aldıkları yumurtaları yine uygulama evimizde pişiriyorlar ve yiyorlar dedi.

Çocukların sorumluluk bilincinin aşılanması hayata karşı sorumluluk duygularının geliştirilmesi amacıyla okulda ayrıca el sanatları atölyesi, matbaa baskı atölyesi, ağaç işleri atölyesi ve servis hizmetleri atölyesinde öğrenciler uygulamalı eğitime tabi tutuluyor.