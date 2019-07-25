Son Dakika Haberleri: BARTIN PAZAR VE MARKETLERDE KADINLARA TACİZDE BULUNDUĞU İDDİASIYLA TUTUKLANDI
Son Dakika Güncel Haber

BARTIN PAZAR VE MARKETLERDE KADINLARA TACİZDE BULUNDUĞU İDDİASIYLA TUTUKLANDI

55 dakika önce

BARTIN'da pazar yerinde ve marketlerde kadınlara cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen R.A.(61) tutuklandı.

BARTIN'da pazar yerinde ve marketlerde kadınlara cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen R.A.(61) tutuklandı.
Bartın kent merkezinde pazar yerinde marketlerde ve işlek caddelerde kadınlara tacizde bulunduğu iddia edilen R.A., hakkında şikayette bulunuldu. Polis, R.A.?yı Bartın Kemerköprü Mahallesi'nde bulunan kapalı pazar yerinde yakaladı. Polis, R.A.?nın marketlerde gezerken çekilen görüntülerini inceledi. Gözaltına alınan R.A. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. R.A. çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
BARTIN PAZAR VE MARKETLERDE KADINLARA TACİZDE BULUNDUĞU İDDİASIYLA TUTUKLANDI
Bartın, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 11:05 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ev arkadaşlarını döverek öldüren şahıslar böyle görüntülendi Taksim Cumhuriyet Anıtı'na yazılan yazıyı gören ekipler harekete geçti Pazar ve marketlerde kadınları taciz iddiasıyla tutuklandı Ürün İhtisas Borsası faaliyete giriyor! Artık kimse fiyatlarla oynayamayacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.7.2019 12:00:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: BARTIN PAZAR VE MARKETLERDE KADINLARA TACİZDE BULUNDUĞU İDDİASIYLA TUTUKLANDI
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]