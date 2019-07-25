BARTIN PAZAR VE MARKETLERDE KADINLARA TACİZDE BULUNDUĞU İDDİASIYLA TUTUKLANDI
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BARTIN'da pazar yerinde ve marketlerde kadınlara cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen R.A.(61) tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 11:05 Kaynak: DHA
BARTIN'da pazar yerinde ve marketlerde kadınlara cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen R.A.(61) tutuklandı. Bartın
kent merkezinde pazar yerinde marketlerde ve işlek caddelerde kadınlara tacizde bulunduğu iddia edilen R.A., hakkında şikayette bulunuldu. Polis
, R.A.?yı Bartın Kemerköprü Mahallesi'nde bulunan kapalı pazar yerinde yakaladı. Polis, R.A.?nın marketlerde gezerken çekilen görüntülerini inceledi. Gözaltına alınan R.A. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. R.A. çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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