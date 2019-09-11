Son Dakika Haberleri: Bartın polisinden okul çevrelerinde denetim
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Bartın polisinden okul çevrelerinde denetim

2 saat önce

Bartın Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, eğitim ve öğretim yılının başlaması dolayısıyla okul çevrelerinde denetim yaptı.

Bartın polisinden okul çevrelerinde denetim, System.String[]

Bartın Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, eğitim ve öğretim yılının başlaması dolayısıyla okul çevrelerinde denetim yaptı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, vatandaşların huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, ilk, ortaöğretim ve üniversite çağındaki çocuk ve gençlerin uyuşturucuyla çeşitli suçlardan uzak tutulması amacıyla denetim yapıldığı belirtildi.

Okullarla üniversite kampüsü dışındaki umuma açık yerlerin yanı sıra okul servis araçlarının da kontrol edildiği denetimlerde 988 kişinin sorgulandığı, 49 okul servis aracının kontrol edildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Denetimlerde, 8 okul servis aracına toplam 2 bin 245 lira idari para cezası uygulanmış, 1 araç trafikten men edilmiştir. Okul çevresi, park, bahçe, kafe, internet kafe, metruk bina ile tekel bayilerin kontrol edildiği denetimlerde valiliğin okul saatinde internet kafede çocuklara oyun oynatılmamasına yönelik kararına uymamaktan 2 internet kafeye idari yaptırım uygulanmış ve aranan 2 kişi de yakalanmıştır. Çocuk, genç ve vatandaşlarımızın güven içinde olması için denetimlerimiz devam edecektir."

Bartın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 02:46 Kaynak: AA
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