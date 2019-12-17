Bartın Sağlık Meslek Yüksekokulu'ndan şehit kütüphanelerine anlamlı destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bartın Sağlık Meslek Yüksekokulu'ndan şehit kütüphanelerine anlamlı destek - Son Dakika

Bartın Sağlık Meslek Yüksekokulu'ndan şehit kütüphanelerine anlamlı destek

6 saat önce

Bartın Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yaşlı Bakımı programı öğrencileri tarafından şehitler için oluşturulan 'Şehit Kütüphaneleri'ne kitap desteği sağlandı.

Bartın Sağlık Meslek Yüksekokulu'ndan şehit kütüphanelerine anlamlı destek, System.String[]

Bartın Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yaşlı Bakımı programı öğrencileri tarafından şehitler için oluşturulan 'Şehit Kütüphaneleri'ne kitap desteği sağlandı.


Bartın Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yaşlı Bakımı Programı tarafından, ülke genelinde şehitlerin isimlerini yaşatmak için açılan kütüphanelere kitap desteği sağlandı. Program öğrencilerinin yoğun çaba göstererek topladıkları kitaplar 'Şehit Kütüphaneleri' topluluğuna gönderildi.


Seçmeli ders kapsamında planlanan projenin koordinatörlüğünü Sağlık Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Arzu Tazegün yaptı. Program öğrencisi Fatoş Akbaş'ın önderliğinde ve programdaki diğer öğrencilerin katkılarıyla toplanan kitapların takdiminde duygusal anlar yaşandı. Kitaplarda Şehit ve Gazi çocuklarının okuması için anlamlı sözler ve notlar yazıldı. Projenin hayata geçirilmesinde katkısı olan Öğretim görevlisi Arzu Tazegün yaptığı açıklamada, "Canlarını vatan, millet, bayrak uğruna seve seve feda eden şehitlerimizin adını yaşatmak boynumuzun borcudur. Ne yaparsak yapalım haklarını ödeyemeyiz. Kahraman şehitlerimizin adını yaşatmak için bizlerde bu topluluğa destek vermekten gurur duyduk. Nice kahramanların yetiştiği bu topraklarda güçlü olmalı ve bilgiyle donatmalıyız. Bunun için okumanın önemi büyük, bu düsturla şehit kütüphanelerine kitap bağışlıyoruz ve gönüllerden topluluğa bağış yapmalarını rica ediyoruz' diye konuştu.


Konuşmanın ardından toplanan kitaplar 'Şehit Kütüphanelerinin raflarından yer almak üzere yola çıktı. - BARTIN

Bartın Üniversitesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 02:37 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İYİ Partili vekilin "Bu sarıklı arkadaş kimdir?" dediği isim şehit Kaymakam Muhammet Safitürk'ün babası çıktı
Meteoroloji'den 14 il için sis uyarısı: 3 gün boyunca etkili olacak Palandöken'de, gün batımında ortaya çıkan insan silüeti vatandaşın ilgisini çekti Market çalışanı, parasını vermeden meyve yiyen turisti bıçakladı

Son Dakika Haberleri
20:56 İngiltere Başbakanı Boris Johnson: "Bu parlamento öncekine göre çok daha iyi" - Son Dakika
20:56 Bursa'da otomobilin çarptığı yaya öldü - Son Dakika
20:52 Kızılırmak Havzası Havza Yönetim Heyeti Toplantısı - Son Dakika
20:50 Türksat AŞ Genel Müdürü Şen: "Gençlere başarılarını katlayacağı ortamı sunmaya hazırız" - Son Dakika
20:50 Libya'da hükümete bağlı birlikler, Hafter güçlerinin saldırısını püskürttü - Son Dakika
20:11 Meteoroloji'den 14 il için sis uyarısı: 3 gün boyunca etkili olacak - Son Dakika
17:34 Palandöken'de, gün batımında ortaya çıkan insan silüeti vatandaşın ilgisini çekti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2019 21:04:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bartın Sağlık Meslek Yüksekokulu'ndan şehit kütüphanelerine anlamlı destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]