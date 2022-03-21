Bartın, Sakarya ve Karabük'te kardan kapanan 128 köy yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika

Bartın, Sakarya ve Karabük'te kar yağışı nedeniyle kapanan 128 köy yolunda yeniden ulaşımın sağlandığı bildirildi.

Bartın İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, yüksek kesimlerde 1 metreyi aşan yoğun kardan dolayı il genelinde 107 köy yolunun ulaşıma kapandığı belirtildi.

Bunlardan 89'unun açıldığı aktarılan açıklamada, ekiplerin 18 yolda çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

Sakarya'nın yüksek kesimlerinde dün ulaşımın güçlükle sağlandığı 16 grup yolunda kar küreme ve temizleme çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yüksek rakımlı bölgelerde açılan yolların tekrar kapanmaması için sürekli temizlik yapıyor.

Karabük'te de kapalı 67 köy yolundan 23'ü ulaşıma açıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, ekiplerin kapalı 44 köy yolunda çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.