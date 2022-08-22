Otobüs şoförü direksiyon başında mesaj yazarken görüntülendi - Son Dakika
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Otobüs şoförü direksiyon başında mesaj yazarken görüntülendi

22.08.2022 11:44

Bartın seferini yapan yolcu otobüsünün şoförünün direksiyon başında cep telefonuyla sosyal medyaya girip, mesaj yazmaya çalıştığı anlar, görüntülendi.

Bartın seferini yapan yolcu otobüsünün şoförünün direksiyon başında cep telefonuyla sosyal medyaya girip, mesaj yazmaya çalıştığı anlar, görüntülendi.

Ankara'dan Bartın'a yolcu taşıyan otobüsün şoförünün araç seyir halindeyken cep telefonundan sosyal medyaya girip mesaj yazmaya çalıştı. Bu sırada şoförün direksiyon kontrolünü, kollarıyla sağlamaya çalıştığı görüldü. Bu anlar, bir yolcu tarafından cep telefonu ile görüntülendi.


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Kaynak: DHA

Tragger, Ankara, Bartın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Otobüs şoförü direksiyon başında mesaj yazarken görüntülendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Otobüs şoförü direksiyon başında mesaj yazarken görüntülendi - Son Dakika
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