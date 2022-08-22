Ankara 'dan Bartın'a yolcu taşıyan otobüsün şoförünün araç seyir halindeyken cep telefonundan sosyal medyaya girip mesaj yazmaya çalıştı. Bu sırada şoförün direksiyon kontrolünü, kollarıyla sağlamaya çalıştığı görüldü. Bu anlar, bir yolcu tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Kaynak: DHA

Tragger, Ankara, Bartın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Otobüs şoförü direksiyon başında mesaj yazarken görüntülendi - Son Dakika

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