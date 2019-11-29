Son Dakika Haberleri: Bartın şehit jandarma uzman çavuş furkan yılmaz son yolculuğuna uğurlanıyor
Son Dakika Güncel Bartın şehit jandarma uzman çavuş furkan yılmaz son yolculuğuna uğurlanıyor - Son Dakika

Bartın şehit jandarma uzman çavuş furkan yılmaz son yolculuğuna uğurlanıyor

6 saat önce

BARTIN Şehit Jandarma Uzman Çavuş Furkan Yılmaz son yolculuğuna uğurlanıyor.

BARTIN Şehit Jandarma Uzman Çavuş Furkan Yılmaz son yolculuğuna uğurlanıyor

Bartın şehit jandarma uzman çavuş furkan yılmaz son yolculuğuna uğurlanıyor

Furkan Yılmaz, Jandarma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 01:23 Kaynak: DHA
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