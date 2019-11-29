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Bartın şehit jandarma uzman çavuş furkan yılmaz son yolculuğuna uğurlanıyor
6 saat önce
BARTIN Şehit Jandarma Uzman Çavuş Furkan Yılmaz son yolculuğuna uğurlanıyor. Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 01:23 Kaynak: DHA
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