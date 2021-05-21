Bartın SGK'dan Rektör Uzun'a ziyaret - Son Dakika

Bartın SGK'dan Rektör Uzun'a ziyaret

Bartın Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Mustafa Şaban Çengel ve beraberindekiler Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun'u ziyaret etti.

Bartın Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Mustafa Şaban Çengel ve beraberindekiler Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun'u ziyaret etti. Ziyarette; Bartın Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğü görevine atanan Mustafa Şaban Çengel ile birlikte il müdürlüğünde görev alan Güngör Yüksel, Ufuk Şahin, Güner Coşkun ve Gülser Özcan yer aldı. Uluslararası gelişmeler takip edilerek ulusal kalkınma stratejileri doğrultusundaki sosyal güvenlik politikaları konusunda görüş alışverişinde bulunulduğu toplantıda yapılabilecek ortak çalışmalar üzerinde duruldu. Karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığı ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getiren Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Mustafa Şaban Çengel'e yeni görevinde başarılar diledi. Rektör Uzun, Bartın Üniversitesi'nin bölgesinden başlayarak ülkemizin gelişimine değer katan çalışmalarda öncü bir rol alma hedefinde olduğunun altını da çizerek "Bartın Üniversitesi olarak her geçen gün büyüyor ve gelişiyoruz. Bölgemize odaklanarak gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla ülkemizin yerli teknoloji atağına katkı sunmaya devam ediyoruz. Bu noktada kamu-üniversite-sanayi iş birliğini önemsiyor ve paydaşlarımızla birlikte geleceğe yürüyoruz." dedi. - BARTIN

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