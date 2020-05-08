Bartın sınırındaki ormanlarda jandarmadan 'kaçak geçiş' devriyesi - Son Dakika

BARTIN'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında kaçak girişleri önlemek için jandarma ekipleri kentin sınırlarında bulunan tarla ve ormanlarda devriyeye başladı. Yapılan denetimlerde yakalanan 2 kişi yurda yerleştirilerek karantinaya alındı.

Vaka sayılarında düşme gözlenen Bartın'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan önlemler sıkı tutuluyor. Bartın Valiliği'nce, Ramazan Bayramı ve yaz tatili için kente gelinmemesi istenirken, seyahat izin belgesi olmadan gelenlerin 14 gün yurtlarda karantinaya alınacağı uyarısında bulunuldu. Yapılan denetimlerde kente tali yollar ve köy yollarını kullanarak gelenler ile sahte seyahat belgesiyle veya izinsiz gelenler Çeşm-i Cihan Yurdu'na yerleştirilerek karantinaya alındı. Valilik ayrıca, "İlimize seyahat kısıtlamasına tabi iller başta olmak üzere tüm illerden karayolu haricinde girişleri önlemeye yönelik olarak, sınır hattında karayolu dışında kalan tarla, ağaçlık, tepelik alanlarda 24 saat esasına göre gizli noktalarda gözetleme ve kontrol faaliyeti şeklinde görev icrasına başlanmıştır." diye açıklamada bulundu.