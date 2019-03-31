Bartın Son

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MERKEZToplam Sandık : 154Toplam Seçmen : 50.817Açılan Sandık : 94Açılan Sandık Oranı : % 61,04Kullanılan Oy : 24.028Geçerli Oy : 23.499Katılım Oranı : % 77,35PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIMHPCEMAL AKIN% 36,678.617AK PARTİYUSUF ZİYA ALDATMAZ% 36,648.609CHPMEHMET ARSLAN% 24,845.
MERKEZ
|Toplam Sandık
| :
|154
|Toplam Seçmen
| :
|50.817
|Açılan Sandık
| :
|94
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 61,04
|Kullanılan Oy
| :
|24.028
|Geçerli Oy
| :
|23.499
|Katılım Oranı
| :
|% 77,35
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|CEMAL AKIN
|% 36,67
|8.617
|AK PARTİ
|YUSUF ZİYA ALDATMAZ
|% 36,64
|8.609
|CHP
|MEHMET ARSLAN
|% 24,84
|5.838
|SAADET PARTİSİ
|MUHAMMED EMİN TİTİZ
|% 1,31
|307
|DİĞER
|% 0,29
|67
|DSP
|NİLÜFER AKBAL
|% 0,09
|20
|TKP
|GÖZDE DEMİRAL
|% 0,06
|14
|DP
|GÜRHAN ERYOL
|% 0,05
|12
|BTP
|HASAN ERGİN
|% 0,05
|11
|SONER ÇETİN
|SONER ÇETİN
|% 0,02
|4
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.
AMASRA
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 31,25
|Katılım Oranı
| :
|% 85,46
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|RECAİ ÇAKIR
|% 42,55
|480
|AK PARTİ
|UĞUR TİMUR
|% 27,57
|311
|İYİ PARTİ
|LEVENT GÜLBEZER
|% 14,27
|161
|MHP
|ASIM SOYDAN
|% 12,5
|141
|SAADET PARTİSİ
|CELAL VAKİT
|% 2,13
|24
|DİĞER
|% 0,8
|9
|DP
|EBRU KARAOĞLU
|% 0,18
|2
KURUCAŞİLE
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 16,67
|Katılım Oranı
| :
|% 78,62
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MEHMET ZİHNİ SAYIN
|% 42,11
|48
|CHP
|NERGİZ KARTAL
|% 32,46
|37
|MHP
|SİNAN ÖZEKİN
|% 21,93
|25
|İYİ PARTİ
|MEHMET AKSU
|% 3,51
|4
ULUS
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 80
|Katılım Oranı
| :
|% 88,78
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|HASAN HÜSEYİN UZUN
|% 56,36
|1.064
|CHP
|ÇETİN SELÇUK ARSLAN
|% 39,94
|754
|MHP
|SEVGİ ÜNAL
|% 1,64
|31
|DİĞER
|% 1,11
|21
|SAADET PARTİSİ
|BAYRAM TAŞÇI
|% 0,9
|17
|BTP
|RECEP ÖZKAN
|% 0,05
|1
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:35 Kaynak: AA
Türkiye Genelinde Oy Verme İşlemi Bitti, Sandıklar Açılmaya Başlandı
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