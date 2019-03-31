Son Dakika Haberleri: Bartın Son

Bartın Son

1 saat önce

MERKEZToplam Sandık : 154Toplam Seçmen : 50.817Açılan Sandık : 94Açılan Sandık Oranı : % 61,04Kullanılan Oy : 24.028Geçerli Oy : 23.499Katılım Oranı : % 77,35PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIMHPCEMAL AKIN% 36,678.617AK PARTİYUSUF ZİYA ALDATMAZ% 36,648.609CHPMEHMET ARSLAN% 24,845.

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MERKEZ

Toplam Sandık : 154
Toplam Seçmen : 50.817
Açılan Sandık : 94
Açılan Sandık Oranı : % 61,04
Kullanılan Oy : 24.028
Geçerli Oy : 23.499
Katılım Oranı : % 77,35


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPCEMAL AKIN% 36,678.617
AK PARTİYUSUF ZİYA ALDATMAZ% 36,648.609
CHPMEHMET ARSLAN% 24,845.838
SAADET PARTİSİMUHAMMED EMİN TİTİZ% 1,31307
DİĞER% 0,2967
DSPNİLÜFER AKBAL% 0,0920
TKPGÖZDE DEMİRAL% 0,0614
DPGÜRHAN ERYOL% 0,0512
BTPHASAN ERGİN% 0,0511
SONER ÇETİNSONER ÇETİN% 0,024
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.

AMASRA

Açılan Sandık Oranı : % 31,25
Katılım Oranı : % 85,46


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPRECAİ ÇAKIR% 42,55480
AK PARTİUĞUR TİMUR% 27,57311
İYİ PARTİLEVENT GÜLBEZER% 14,27161
MHPASIM SOYDAN% 12,5141
SAADET PARTİSİCELAL VAKİT% 2,1324
DİĞER% 0,89
DPEBRU KARAOĞLU% 0,182
KURUCAŞİLE

Açılan Sandık Oranı : % 16,67
Katılım Oranı : % 78,62


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEHMET ZİHNİ SAYIN% 42,1148
CHPNERGİZ KARTAL% 32,4637
MHPSİNAN ÖZEKİN% 21,9325
İYİ PARTİMEHMET AKSU% 3,514
ULUS

Açılan Sandık Oranı : % 80
Katılım Oranı : % 88,78


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHASAN HÜSEYİN UZUN% 56,361.064
CHPÇETİN SELÇUK ARSLAN% 39,94754
MHPSEVGİ ÜNAL% 1,6431
DİĞER% 1,1121
SAADET PARTİSİBAYRAM TAŞÇI% 0,917
BTPRECEP ÖZKAN% 0,051

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:35 Kaynak: AA

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